Українцям нагадали, чому важливо вчасно передавати показники за світло

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Друзі, в періоди відключень особливо важливо передавати покази лічильника вчасно. Якщо ми не отримаємо ваші покази, нам доведеться розраховувати їх за середнім значенням, що може бути більше, ніж ви реально спожили в травні", - наголосили в компанії.

В ДТЕК підкреслили, що важливо передати покази в період з 30 травня по 3 червня.

Як передати показники

Передати покази легко і швидко через чат-бот: