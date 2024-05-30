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Українцям нагадали, чому важливо вчасно передавати показники за світло

Україна, Четвер 30 травня 2024 21:54
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Українцям нагадали, чому важливо вчасно передавати показники за світло Фото: в періоди відключень світла треба вчасно передавати показники лічильника (РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В періоди відключень електроенергії особливо важливо передавати показники лічильника вчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Друзі, в періоди відключень особливо важливо передавати покази лічильника вчасно. Якщо ми не отримаємо ваші покази, нам доведеться розраховувати їх за середнім значенням, що може бути більше, ніж ви реально спожили в травні", - наголосили в компанії.

В ДТЕК підкреслили, що важливо передати покази в період з 30 травня по 3 червня.

Як передати показники

Передати покази легко і швидко через чат-бот:

Нагадаємо, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація зі світлом в Україні скоро знову погіршиться. Детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що про можливість повернення графіків відключень світла попереджав і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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