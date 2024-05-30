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На Алтаї згоріла резиденція Путіна: ЗМІ показали фото

Четвер 30 травня 2024 21:08
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На Алтаї згоріла резиденція Путіна: ЗМІ показали фото Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неофіційній резиденції російського диктатора Володимира Путіна, яка знаходиться на Алтаї, була пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сирену" у Telegram.

Як зазначає видання, одна з будівель майже повністю згоріла внаслідок пожежі.

На фото, яке опублікувала "Сирена", можна побачити, як сильний вогонь охопив будинок на території резиденції диктатора.

Журналісти уточнюють, що резиденцію замаскували під санаторно-курортний комплекс "Алтайське подвір'я", який належить "Газпрому". Вперше інформація про засекречене будівництво "санаторію" з'явилася в 2010 році.

У "Газпромі" говорили про те, що "санаторій" необхідний для "проведення зустрічей із діловими партнерами, корпоративних заходів та прийому закордонних гостей".

Місцеві російські опозиціонери неодноразово заявляли про зв'язок цього комплексу із главою Кремля.

У ЗМІ також з'являлася інформація про те, що там знаходиться один із бункерів Путіна, куди він міг прилітати під час пандемії COVID.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявляв про те, що ГУР знає про місцезнаходження бункерів російського диктатора Володимира Путіна.

Кількість бункерів глави Кремля Юсов розкривати відмовився.

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Володимир Путін Російська Федерація алтай
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