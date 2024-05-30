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Росія може залучити строковиків через великі втрати у Харківській області, - АТЕШ

Харківська область, Четвер 30 травня 2024 00:11
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Росія може залучити строковиків через великі втрати у Харківській області, - АТЕШ Фото: армія РФ обговорює можливість залучення до боїв строковиків (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В російській армії обговорюється залучення строковиків до бойових дій через величезні втрати у боях під Вовчанськом Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

У підрозділі 18-ї мотострілецької дивізії Збройних сил РФ обговорюють імовірне залучення строковиків до бойових дій.

За словами агента, військовослужбовці чули про втрати цілих рот у дивізії під час штурмів Вовчанська та розуміють, що шансів вижити практично немає.

"Така інформація сприймається без ентузіазму. Лише одиниці військовослужбовців строкової служби погоджуються укладати контракт зі Збройними силами", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Харківській області

Генштаб повідомив, що ЗСУ вдалося відбити загрозу прориву окупантів у Харківській області, але там досі тривають бої.

Російські загарбники підтягують резерви та ресурси на Липецькому та Вовчанському напрямках для підтримки наступального темпу, але успіху не мають. Втрати на даному напрямку складають 8 росіян до 1 українця.

Тим часом виникла загроза активізації росіян на Золочівському напрямку.

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