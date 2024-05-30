Росія може залучити строковиків через великі втрати у Харківській області, - АТЕШ

В російській армії обговорюється залучення строковиків до бойових дій через величезні втрати у боях під Вовчанськом Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

У підрозділі 18-ї мотострілецької дивізії Збройних сил РФ обговорюють імовірне залучення строковиків до бойових дій.

За словами агента, військовослужбовці чули про втрати цілих рот у дивізії під час штурмів Вовчанська та розуміють, що шансів вижити практично немає.

"Така інформація сприймається без ентузіазму. Лише одиниці військовослужбовців строкової служби погоджуються укладати контракт зі Збройними силами", - йдеться у повідомленні.