Макрон хоче створити коаліцію військових інструкторів з ЄС в Україні, - Le Monde

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

Видання зазначило, що нині ще нічого не вирішено остаточно, проте це може бути питання тижнів, а то й днів, перш ніж французькі та європейські інструктори будуть відправлені в Україну.

Але французька влада прагне створити коаліцію з охочих країн для підготовки українських військових. За інформацією джерел Le Monde, консультації з цього питання мають прискоритися найближчими днями, щоб оголошення могло відбутись під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії 6 і 7 червня.

Тоді Макрон міг би оприлюднити контури такої ініціативи, через три з половиною місяці після того, як 26 лютого він заявив, що не виключає надсилання західного військового підкріплення в Україну.