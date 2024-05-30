Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро

Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійде озброєння загальною вартістю 500 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA у Twitter і Tagesschau .

За даними Tagesschau, Україна в рамках пакету отримає:

Більш детальних подробиць про пакет допомоги Україні від Німеччини поки що немає.

За інформацією DPA, анонс нового пакету зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту до Одеси.

Допомога Україні від Німеччини

Варто зауважити, що Німеччина з початку повномасштабної війни передала Україні найбільшу кількість військової допомоги серед усіх країн Європи.

Зокрема, Берлін надав українським захисникам батареї Patriot, танки Leopard 2, САУ PzH 2000 та інші види озброєнь.

Востаннє Німеччина оголошувала про новий пакет військової допомоги Україні у березні. Тоді до нього також увійшло озброєння на 500 млн євро.

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