Арест Левина и авиакатастрофа в Афганистане: новости за 27 января

Фигуранта дела Гандзюк Алексея Левина арестовали, у Путина опровергли смену стратегии по Украине, в Афганистане разбился американский военный самолет. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 27 января, - в материале РБК-Украина

Фигуранту дела Гандзюк Левину избрали меру пресечения в Болгарии

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексей Левин арестован на 40 дней решением суда в Бургасе (Болгария).

На вчерашнем заседании Левин просил отпустить его под домашний арест с ношением электронного браслета. Он также заявил, что у него якобы серьезные проблемы со здоровьем и еще в Украине ему сделали четыре операции на сердце.

Кроме того, стало известно, что Левин изменил внешность, чтобы обойти базу данных Интерпола и без препятствий проникнуть на территорию Болгарии.

У Путина опровергли смену стратегии по Украине

Информация о смене стратегии Кремля в отношении Украины, которая привела к слухам о возможной отставке помощника президента России Владислава Суркова, не соответствует действительности. Это следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова российским СМИ.

В частности, Песков прокомментировал информацию о том, что Кремль взял курс на сближение с Украиной.

Также у Путина раскрыли, кто занимается украинским направлением.

Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Полномочия российской делегации на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) были оспорены по базовым и процедурным причинам. Об этом в Telegram сообщил член украинской делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Украина с партнерами в ПАСЕ подняла данный вопрос из-за того, что в делегацию РФ входят фигуранты санкционного списка Евросоюза.

Вице-спицер Государственной думы Петр Толстой заявил, что российская делегация может покинуть ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены.

ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Согласно докладу ВОЗ по ситуации с коронавирусом, в Китае объявлен очень высокий уровень угрозы коронавируса. "Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - говорится в сообщении.

Во вторник комиссия по здравоохранению китайской провинции Хубэй заявила, что по состоянию на 27 января от вспышки коронавируса умерли 100 человек.

В Афганистане разбился американский военный самолет

В Афганистане разбился самолет, принадлежавший военно-воздушным силам (ВВС) Америки. Причины катастрофы расследуются.

Ранее афганский местный телеканал 1TV сообщал об авиакатастрофе пассажирского самолета авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Отмечалось, что на борту находились 83 человека.

Позже появилась информация, что самолет мог принадлежать ВВС США. При этом ответственность за катастрофу взяла на себя террористическая группировка "Талибан".

В Киеве горело здание Минкульта, прошла массовая эвакуация

В понедельник, 27 января, на 3-м этаже здания Министерства культуры, молодежи и спорта возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания. Пожар удалось полностью ликвидировать в 11:24.

До приезда спасателей нацгвардейцы смогли эвакуировать 220 человек персонала, который находился в здании. Появились фото и видео происшествия.

В Украине школы закрывают на карантин: список областей

По состоянию на 27 января из-за вспышки гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в ряде областей школы закрываются на карантин. РБК-Украина отслеживает ситуацию с закрытием учебных заведений.

Ахметов купил самый дорогой особняк на планете: фото и видео здания

Украинский миллиардер Ринат Ахметов купил особняк, который в 2017 году был назван самым дорогим на планете. Дом на Французской Ривьере стоит 200 миллионов евро. Шикарная Вилла де Седрес в городе Сен-Жан-Кап-Ферра была выставлена на продажу в 2019 году итальянской компанией Campari.

Как сообщает издание Financial Times, особняк был куплен компанией Рината Ахметова SCM Holdings Limited. В компании уже сделали заявление о покупке недвижимости и рассматривают ее как долгосрочную инвестицию (фото, видео).