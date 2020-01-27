Фигуранту дела Гандзюк Левину избрали меру пресечения в Болгарии

Фото: Алексей Левин (Слідство.Інфо)

Левина временно взяли под стражу на 40 дней

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексей Левин арестован на 40 дней решением суда в Бургасе (Болгария). Об этом сообщает местное издание Flagman.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании Левин просил отпустить его под домашний арест с ношением электронного браслета. Он также заявил, что у него якобы серьезные проблемы со здоровьем и еще в Украине ему сделали четыре операции на сердце.

В то же время окружная прокуратура настаивала на том, чтобы Левин оставался под стражей до экстрадиции в Украину, где ему грозит до 10 лет тюрьмы. В итоге суд в Бургасе арестовал его на 40 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина просит Болгарию экстрадировать Алексея Левина. По данным РБК-Украина, запрос на экстрадицию Левина представители Офиса генпрокурора отправили еще в пятницу, 24 января. Теперь Киев ожидает ответ болгарской стороны на запрос.

Кроме того, сегодня стало известно, что Левин изменил внешность, чтобы обойти базу данных Интерпола и без препятствий проникнуть на территорию Болгарии.