ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фигуранту дела Гандзюк Левину избрали меру пресечения в Болгарии

Новости » Политика     27.01.2020 - 18:13
Фигуранту дела Гандзюк Левину избрали меру пресечения в Болгарии
Фото: Алексей Левин (Слідство.Інфо)

Левина временно взяли под стражу на 40 дней

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексей Левин арестован на 40 дней решением суда в Бургасе (Болгария). Об этом сообщает местное издание Flagman.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании Левин просил отпустить его под домашний арест с ношением электронного браслета. Он также заявил, что у него якобы серьезные проблемы со здоровьем и еще в Украине ему сделали четыре операции на сердце.

В то же время окружная прокуратура настаивала на том, чтобы Левин оставался под стражей до экстрадиции в Украину, где ему грозит до 10 лет тюрьмы. В итоге суд в Бургасе арестовал его на 40 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина просит Болгарию экстрадировать Алексея Левина. По данным РБК-Украина, запрос на экстрадицию Левина представители Офиса генпрокурора отправили еще в пятницу, 24 января. Теперь Киев ожидает ответ болгарской стороны на запрос.

Кроме того, сегодня стало известно, что Левин изменил внешность, чтобы обойти базу данных Интерпола и без препятствий проникнуть на территорию Болгарии.

Убийство Гандзюк: в Болгарии задержали Левина
Новости Украины Болгариямера пресеченияЕкатерина Гандзюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь