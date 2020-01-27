В Киеве горит здание Минкульта, проводится массовая эвакуация

Фото: место пожара (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Идет эвакуация сотрудников из-за пожара в Минкульте

В Киеве в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар, сейчас идет эвакуация сотрудников. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Сейчас на месте работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: место пожара (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Большинство сотрудников эвакуированы, эвакуация продолжается", - говорится в сообщении.

Мінкульт пожежа МКМС: У приміщенні колишнього Міністерства культури (вул. Івана Франка, 19) сталася пожежа. Працюють підрозділи ДСНС. Більшість співробітників евакуйовано, евакуація триває. Опубліковано Міністерство культури, молоді та спорту України Понеділок, 27 січня 2020 р.

Кроме того, в пресс-службе министерства добавили, что возникло задымление, в результате возгорания в подвале.

"Идет эвакуация людей из административного здания Министерства культуры Украины. В 10:14 по ул. Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании на 3-м этаже Министерства возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении здания. От ГСЧС привлечено 30 чел. и 10 ед. техники ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве днем 19 января произошел крупный пожар в одной из многоэтажек на Троещине.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве 17 января произошел пожар в клинике красоты на проспекте Лобановского. Пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, с начала 2020 года на пожарах в Украине погибли 133 человека и 99 человек пострадали. При этом, с 2268 пожаров, более половины случаев произошли именно в помещениях граждан.

Напомним, во Львове вечером в пятницу, 17 января, произошел пожар в торгово-развлекательном центре Forum. Посетителей торгового центра эвакуируют. На месте происшествия работали пожарные. По предварительным данным, загорелась вытяжка в супермаркете "Сильпо", который находится на территории ТРЦ.