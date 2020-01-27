В Афганистане разбился пассажирский самолет с 83 людьми на борту

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Лайнер выполнял рейс из Кабула в Герат

Пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился на востоке Афганистана, в результате чего погибли 83 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал 1TV.

В частности, представитель губернатора Газни Ариф Нури сообщил, что авиакатастрофа произошла в районе Дех Як провинции Газни.

Издание The Mirror сообщает, что на борту лайнера находились 83 человека. Он выполнял рейс из Кабула в Герат.

Так, авария произошла в отдаленной местности. Власть Газни направила спасателей на место падения самолета, однако они пока не добрались до него.

Также указано, что первыми к месту катастрофы прибыли боевики Талибана. Они попытались потушить пожар, возникший на месте падения лайнера.

Напомним, в США в ходе крушения вертолета погиб баскетболист Коби Брайант. Помимо него на борту было еще восемь человек. По словам начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэрила Осби, крушение вертолета произошло в 30 милях к северо-западу от центра Лос-Анджелеса вызвало пожар.

Как писало РБК-Украина ранее, вблизи Тегерана рано утром 8 января 2020 года произошла авиакатастрофа. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, однако после взлета связь с ним прервалась. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На третий день после авиакатастрофы в Иране официальный Тегеран признал, что военные сбили самолет.