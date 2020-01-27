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Разбившийся самолет в Афганистане принадлежал ВВС США, - Пентагон

Новости » В мире     27.01.2020 - 20:54
Разбившийся самолет в Афганистане принадлежал ВВС США, - Пентагон
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Самолет разбился не в результате вражеского огня

В Министерстве обороны США (Пентагон) подтвердили, что разбившийся в Афганистане самолет принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) Америки. Об этом сообщил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн, передает Military.com.

По его словам, на данный момент представители Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) расследуют причины катастрофы.

"Судя по всему, мы потеряли самолет. Мы не знаем о состоянии экипажа", - сообщил Голдфейн.

При этом представитель ВС США в Афганистане полковник Уильям Леггет заявил, что крушение произошло не в результате обстрела.

"Нет никаких признаков того, что авария была вызвана вражеским огнем. Утверждение ("Талибана" - ред.), что дополнительные самолеты потерпели крушение, являются ложными", - сказал Леггетт.

Напомним, афганский местный телеканал 1TV сообщал об авиакатастрофе пассажирского самолета авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Отмечалось, что на борту находились 83 человека.

Позже появилась информация, что самолет мог принадлежать ВВС США. При этом ответственность за катастрофу взяла на себя террористическая группировка "Талибан".

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Новости Украины авиакатастрофаАфганистанСоединенные Штаты Америки
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