В Украине школы закрывают на карантин: список областей

Иллюстративное фото (УНИАН)

Из-за вспышки гриппа и ОРВИ массово закрываются школы

По состоянию на 27 января из-за вспышки гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в ряде областей школы закрываются на карантин. РБК-Украина отслеживает ситуацию с закрытием учебных заведений.

Волынская область

В семи волынских школах уже приостановили обучение. На карантин закрыли школы в Камень-Каширском, Маневичском, Луцком и Гороховском районах. По словам заведующей отдела областного лабораторного центра Ирины Енжиевской, превышение эпидемического порога заболеваемости зафиксировано в Камень-Каширском, Локачинском, Маневичском, Любешивском районах и в Нововолынске.

Луганская область

С 28 января все школы и садики Северодонецка уходят на карантин. Ожидается, что образовательный процесс возобновится через неделю.

Одесская область

А в Одессе с 28 января общеобразовательные школы закрываются на двухнедельный карантин. С прошлой недели уровень заболеваемости гриппом вырос почти на 30%, что на 7,6% превышает эпидемический порог.

Сумская область

Здесь 15 школ закрывают на карантин из-за высоких показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемиологический порог превышен в Кролевецком, Недригайловском, Сумском, Тростянецком районах, а также в городах Сумы и Лебедин.

Винницкая область

По состоянию на 27 января в Винницкой области на карантин закрыли 13 школ. Обучение приостановили в образовательных учреждениях Тывровского, Тульчинского, Хмельницкого и Жмеринского и районов.

Ровенская область

Пока "рекордсменом" по количеству закрытых школ является Ровенская область. Здесь на карантин уже закрыли 39 учебных заведений.

Запорожская область

До конца января на карантин закрыты все школы и детские сады в Бердянске. В результате роста заболеваемости приостановлена работа 51 класса в 27 школах Запорожской области, из которых 23 учебных заведения Запорожья, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.

Житомирская область

В Житомире школы закрыли на карантин из-за резкого роста количества больных гриппом и ОРВИ еще на прошлой неделе. Тут карантин продлится до 5 февраля.