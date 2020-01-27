Названа предварительная причина пожара в Минкульте

Фото: ликвидация пожара в Минкульте (facebook.com/NGUmainpage)

Возгорание произошло в подвальном помещении сооружения

Национальная гвардия Украины назвала предварительную причину пожара в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацгвардии в Facebook.

Как сообщается, предварительной причиной пожара в ведомстве стала неисправность проводки.

Возгорание произошло в подвальном помещении сооружения.

В Нацгвардии заявили, что до приезда спасателей нацгвардейцы смогли эвакуировать 220 человек персонала, который находился в здании.

#ВАЖЛИВО У будівлі Мінкульту сталася пожежа: нацгвардійці евакуювали 220 осіб до приїзду рятувальників 27 січня о 10:14... Опубліковано Національна гвардія України Понеділок, 27 січня 2020 р.

Напомним, в понедельник, 27 января, в 10:14 на ул. Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании на 3-м этаже Министерства культуры, молодежи и спорта возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении здания. Пожар удалось полностью ликвидировать в 11:24.

Позже стало известно, что во время пожара удалось спасти четырех человек, которые находились в здании ведомства.