У Путина опровергли смену стратегии по Украине

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Песков заявил, что стратеги Кремля якобы не основывалась на противостоянии

Информация о смене стратегии Кремля в отношении Украины, которая привела к слухам о возможной отставке помощника президента России Владислава Суркова, не соответствует действительности. Это следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова российским СМИ.

В частности, Песков прокомментировал информацию о том, что Кремль взял курс на сближение с Украиной.

"Ни о каком изменении речи идти не может. Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами", - отметил он.

Напомним, ранее Песков заявлял, что Сурков де-факто остается помощником Путина. Отметим, Сурков является идеологом гибридной войны в окружении российского президента, а также куратором самопровозглашенных республик, в том числе так называемых "ЛДНР".

Ранее президент РФ Владимир Путин после встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель предложил записать особый статус Донбасса в Конституцию Украины.

"Продление закона об особом статусе Донбасса - это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в минских соглашениях", - заявил он.