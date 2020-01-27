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Авиакатастрофа в Афганистане: самолет мог принадлежать ВВС США

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 15:49
Авиакатастрофа в Афганистане: самолет мог принадлежать ВВС США
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

В Twitter появилось видео, на котором видно опознавательные знаки ВВС США на правом двигателе самолета

Разбившийся в Афганистане самолет мог принадлежать Военно-воздушным силам Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

В частности, телеканал опубликовал кадры с места катастрофы, на которых видно, что самолет частично выгорел. Также на видеозаписи видны опознавательные знаки на правом двигателе самолета, которые указывают, что борт принадлежал ВВС США.

Напомним, авиакомпания Ariana Afghan Airlines опровергает информацию о катастрофе лайнера компании, на борту которого находились 83 человека. В компании уверяют, что все их самолеты сегодня успешно выполнили свои рейсы.

Подчеркнем также, афганский телеканал 1TVNews писал, что пассажирский самолет, который разбился в афганской провинции Газни, мог принадлежать иностранной авиакомпании.

"Самолет не принадлежал какой-либо отечественной компании. Судя по всему, речь идет об иностранном перевозчике. Самолет полностью сгорел", - отмечал губернатор провинции Вахидулла Калимзай.

Так, лайнер упал на подконтрольной движению "Талибан" территории в центральной части страны. Туда сейчас выдвинулся афганский спецназ.

РБК-Украина также писало, что ранее местный телеканал 1TV сообщал об авиакатастрофе пассажирского самолета авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Отмечалось, что на борту находились 83 человека.

Афганские авиалинии отрицают крушение своего самолета В Афганистане разбился пассажирский самолет с 83 людьми на борту
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиАфганистан
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