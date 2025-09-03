Арешт імовірного вбивці Парубія та підготовка РФ до нового наступу: новини за 2 вересня

Ймовірному вбивці колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія обрали запобіжний захід. Тим часом Росія готується до осіннього наступу.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 2 вересня, - в матеріалі РБК-Україна .

Підозрюваному у вбивстві Парубія обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Галицький районний суд міста Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві нардепа Андрія Парубія.

Фігуранта відправили під варту без можливості внесення застави.

РФ готується до осіннього наступу: ISW назвав нові цілі окупантів

Армія РФ готується до осіннього наступу, про що свідчить масштабне перегрупування окупаційних сил на фронті, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Ймовірно, російське командування зосереджує зусилля на захопленні решти Донецької області.

Сили оборони зачистили Удачне в Донецькій області та встановили прапор України

Українські військові провели зачистку селища Удачне в Донецькій області та встановили український прапор над населеним пунктом.

Генеральний штаб опублікував дані про успішну операцію на найгарячішому напрямку фронту - Покровському.

Ердоган заявив, що Путін і Зеленський поки не готові до зустрічі

Очікуваної зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним поки що не буде, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

За словами турецького президента, переговори між російськими та українськими представниками, які останніми місяцями відбувалися в Стамбулі, показують, що шлях до миру залишається відкритим.

Трамп заінтригував заявою про Путіна: я дізнався цікаві речі

Президент США Дональд Трамп дізнався "цікаві речі" про війну Росії проти України. Він пообіцяв оприлюднити їх найближчим часом.

"Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них у найближчі кілька днів", - сказав президент США.