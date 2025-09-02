РФ готується до осіннього наступу: ISW назвав нові цілі окупантів

Армія РФ готується до осіннього наступу, про що свідчить масштабне перегрупування окупаційних сил на фронті. Ймовірно, російське командування зосереджує зусилля на захопленні решти Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначили аналітили, російське військове командування передислокувало відносно "елітні" підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних сил (ПДВ) до Донецької області з північної Сумської області та Херсонського напрямку.

Тим часом українські захисники, які воюють на Покровському напрямку, повідомили про прибуття бійців 155-ї бригади морської піхоти з Курської області.

Раніше російський військовий блогер, імовірно пов’язаний з Північним угрупованням військ РФ, також заявляв про перекидання 177-го полку морської піхоти та 40-ї бригади морської піхоти з півночі Сумської області.

Як вказують в ISW, повідомлення про передислокації свідчать про те, що російський наступ восени 2025 року буде зосереджений на зусиллях із захоплення решти Донецької області, зокрема в районах Добропілля, Покровська та Костянтинівки.

"Передислокація російським командуванням сил з півночі Сумської області до Донецької області свідчить про те, що Росія знижує пріоритет своїх наступальних операцій у Сумській області", - йдеться у звіті.

Натомість, окупанти, кажуть в ISW, активізували спроби охопити Покровськ, просунутися до Добропілля та обійти українські укріплення із заходу.

Експерти підкреслюють, що намагаючись досягти своїх цілей, росія зазнає значних втрат, особливо в живій силі.

Попередній наступ окупантів восени 2024 року також був зосереджений на Покровському напрямку. Ця тенденція демонструє повільне просування ворога та його неспроможність досягти бажаних результатів на полі бою без величезних втрат.