Підозрюваному у вбивстві Парубія обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Галицький районний суд міста Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві нардепа Андрія Парубія. Фігуранта відправили під варту без можливості внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Підозрюваному у справі про вбивство народного депутата України Андрія Парубія обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави", - заявили в ОГП.

Дії 52-річного львів’янина кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

"Коли на вулицях лунають постріли, це сигнал для всієї держави. Ми реагуємо рішуче, аби кожен злочин проти життя людини отримував найсуворішу правову оцінку", - наголосив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.

Фото: підозрюваного у вбивстві Парубія відправили в СІЗО на два місяці без права на заставу (suspilne.media)

Вбивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові було вбито народного депутата Андрія Парубія. Кілером виявився чоловік, який видав себе за кур’єра. Він здійснив вісім пострілів у політика впритул.

Нардеп загинув на місці. Нападник, упевнившись у смерті жертви, зник із місця злочину, після чого у місті оголосили спецоперацію "Сирена".

Вже 31 серпня правоохоронцям вдалося відстежити та затримати підозрюваного у Хмельницькій області. За попередньою інформацією, він кілька місяців готував напад: планував маршрут відходу й передбачив варіанти для втечі. Слідство також перевіряє можливий російський слід у справі.

1 вересня у Львові у Соборі святого Юра відбулося прощання з Андрієм Парубієм. Сьогодні, 2 вересня, його поховають на Личаківському кладовищі.

Підозрюваним виявився 52-річний львів’янин без постійного місця роботи, який заробляв випадковими підробітками. Насправді кур’єром він не працював. Слідчі встановлюють, чи діяв він самостійно, чи мав спільників, а також чи планував утекти за кордон.