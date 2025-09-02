Трамп заінтригував заявою про Путіна: я дізнався цікаві речі
Президент США Дональд Трамп дізнався "цікаві речі" про війну Росії проти України. Він пообіцяв оприлюднити їх найближчим часом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час брифінгу у Білому домі.
Трамп з інтригою відповів на питання про те, чи була у нього розмова з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня.
"Я не хотів би... Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них у найближчі кілька днів", - сказав президент США.
Трампа також запитали про те, якими можуть бути наслідки, якщо не буде найближчим часом оголошено про зустріч Путіна і Зеленського.
"Побачимо, що станеться, що вони зроблять, я спостерігаю за цим дуже уважно", - сказав американський президент, повторивши свою тезу про те, що загибель російських та українських солдатів на війні має припинитися.
На питання про те, чи завтрашній парад у Китаї, за участі Путіна і Ким Чен Ина становить виклик для США, Трамп заявив, що "ми потрібні Китаю значно більше, ніж він нам".
"У мене була насправді дуже хороша зустріч з Путіним пару тижнів тому. Побачимо, чи щось з того вийде. Якщо ні, ми займемо іншу позицію", - додав американський лідер.
Трамп "дуже розчарований" Путіним
Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп знову заявив, що він "дуже розчарований" російським диктатором Володимиром Путіним, який досі не погодився на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, а лише посилив атаки по Україні.
"Я дуже розчарований у ньому. Ми з ним завжди мали чудові стосунки. Я дуже розчарований. Тисячі людей гинуть. Це не американці гинуть, а росіяни та українці. І їх тисячі. І це війна, яка не має сенсу", - сказав Трамп.
Раніше президент США заявляв, що Росія зіткнеться із дуже серйозними наслідками, якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським.
Варто зазначити, що дедлайн, який Трамп встановив для Путіна щодо зустрічі із Зеленським, закінчився 1 вересня.
Однак російський диктатор так і не погодився на зустріч з українським президентом. Навпаки, Росія посилила дронові атаки на Україну.