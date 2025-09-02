Трамп заінтригував заявою про Путіна: я дізнався цікаві речі

Президент США Дональд Трамп дізнався "цікаві речі" про війну Росії проти України. Він пообіцяв оприлюднити їх найближчим часом.

Як повідомляє РБК-Україна , про це американський лідер заявив під час брифінгу у Білому домі.

Трамп з інтригою відповів на питання про те, чи була у нього розмова з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня.

"Я не хотів би... Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них у найближчі кілька днів", - сказав президент США.

Трампа також запитали про те, якими можуть бути наслідки, якщо не буде найближчим часом оголошено про зустріч Путіна і Зеленського.

"Побачимо, що станеться, що вони зроблять, я спостерігаю за цим дуже уважно", - сказав американський президент, повторивши свою тезу про те, що загибель російських та українських солдатів на війні має припинитися.

На питання про те, чи завтрашній парад у Китаї, за участі Путіна і Ким Чен Ина становить виклик для США, Трамп заявив, що "ми потрібні Китаю значно більше, ніж він нам".

"У мене була насправді дуже хороша зустріч з Путіним пару тижнів тому. Побачимо, чи щось з того вийде. Якщо ні, ми займемо іншу позицію", - додав американський лідер.