Ердоган заявив, що Путін і Зеленський поки не готові до зустрічі

Туреччина, Вівторок 02 вересня 2025 14:41
Ердоган заявив, що Путін і Зеленський поки не готові до зустрічі Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Очікуваної зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним поки що не буде.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ердоган повідомив, що обговорив шляхи завершення війни в Україні з Путіним під час переговорів у Китаї та з президентом України Володимиром Зеленським телефоном. Однак, за його словами, вони "поки що не готові" до зустрічі.

Ердоган розповів журналістам про це на борту літака після повернення з Китаю. Там він зустрівся з Путіним, а потім зателефонував Зеленському.

Потенціал для миру

За словами турецького президента, переговори між російськими та українськими представниками, які останніми місяцями відбувалися в Стамбулі, показують, що шлях до миру залишається відкритим.

Він наголосив, що Туреччина виступає за "поступове підвищення рівня переговорів", щоб перетворити надії на мир на конкретні результати.

Ердоган додав, що будь-яка ініціатива зрештою має вирішуватися на рівні лідерів. Однак, зазначив він, умови для такої зустрічі поки що відсутні.

Розмови про можливу зустріч Зеленського з Путіним активізувалися після приїзду Путіна на Аляску. Президент США Дональд Трамп заявляв про можливу двосторонню і про тристоронню зустріч. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що на Алясці цю тему не обговорювали.

Ердоган від початку війни неодноразово кликав Путіна до Туреччини. Однак військовий злочинець, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд, відмовляється приїжджати.

Володимир Зеленський Володимир Путін Туреччина Мирні переговори
