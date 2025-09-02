Ердоган заявив, що Путін і Зеленський поки не готові до зустрічі

Очікуваної зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним поки що не буде.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ердоган повідомив, що обговорив шляхи завершення війни в Україні з Путіним під час переговорів у Китаї та з президентом України Володимиром Зеленським телефоном. Однак, за його словами, вони "поки що не готові" до зустрічі.

Ердоган розповів журналістам про це на борту літака після повернення з Китаю. Там він зустрівся з Путіним, а потім зателефонував Зеленському.

Потенціал для миру

За словами турецького президента, переговори між російськими та українськими представниками, які останніми місяцями відбувалися в Стамбулі, показують, що шлях до миру залишається відкритим.

Він наголосив, що Туреччина виступає за "поступове підвищення рівня переговорів", щоб перетворити надії на мир на конкретні результати.

Ердоган додав, що будь-яка ініціатива зрештою має вирішуватися на рівні лідерів. Однак, зазначив він, умови для такої зустрічі поки що відсутні.