Арест вероятного убийцы Парубия и подготовка РФ к новому наступлению: новости за 2 сентября
Вероятному убийце бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия избрали меру пресечения. Тем временем Россия готовится к осеннему наступлению.
Более детально о том, что произошло во вторник, 2 сентября, - в материале РБК-Украина.
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Галицкий районный суд города Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве нардепа Андрея Парубия.
Фигуранта отправили под стражу без возможности внесения залога.
РФ готовится к осеннему наступлению: ISW назвал новые цели оккупантов
Армия РФ готовится к осеннему наступлению, о чем свидетельствует масштабная перегруппировка оккупационных сил на фронте, сообщил Институт изучения войны (ISW).
Вероятно, российское командование сосредотачивает усилия на захвате остальной части Донецкой области.
Силы обороны зачистили Удачное в Донецкой области и установили флаг Украины
Украинские военные провели зачистку поселка Удачное в Донецкой области и установили украинский флаг над населенным пунктом.
Генеральный штаб опубликовал данные об успешной операции на самом горячем направлении фронта - Покровском.
Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к встрече
Ожидаемой встречи между президентом Украины Владимиром Зеленскими и Владимиром Путиным пока не будет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого президента, переговоры между российскими и украинскими представителями, которые в последние месяцы проходили в Стамбуле, показывают, что путь к миру остается открытым.
Трамп заинтриговал заявлением о Путине: я узнал интересные вещи
Президент США Дональд Трамп узнал "интересные вещи" о войне России против Украины. Он пообещал обнародовать их в ближайшее время.
"Я узнал вещи, которые будут очень интересными. Вы узнаете о них в ближайшие несколько дней", - сказал президент США.