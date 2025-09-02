ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сили оборони зачистили Удачне на Донеччині та встановили прапор України (відео)

Вівторок 02 вересня 2025 11:37
UA EN RU
Сили оборони зачистили Удачне на Донеччині та встановили прапор України (відео) Фото: Сили оборони зачистили Удачне на Донеччині та встановили прапор України (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Українські військові провели зачистку селища Удачне в Донецькій області та встановили український прапор над населеним пунктом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, Генеральний штаб опублікував дані про успішну операцію на найгарячішому напрямку фронту - Покровському.

"Зачистка селища Удачне на Донеччині та встановлення прапора. Покровський напрямок. Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

Наразі інших деталей військові не повідомляють.

Сили оборони зачистили Удачне на Донеччині та встановили прапор України (відео)Фото: селище Удачне на карті

Що відомо про Удачне

Селище розташоване в Покровському районі Донецької області, приблизно за 6 км від лінії фронту. Воно стало важливим пунктом на залізничній лінії. До 2024 року населення селища становило близько 300 осіб.

У період активних бойових дій селище стало об'єктом численних обстрілів з боку російських військ. Зокрема, 17 грудня 2024 року російські війська обстріляли селище з артилерії, внаслідок чого було поранено чотирьох працівників місцевої шахти.

Ситуація в Донецькій області

Нещодавно стало відомо, що українські захисники змогли звільнити від російських окупантів селище Новоекономічне. Воно розташоване під Покровськом.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили мають "дуже позитивні результати на Донбасі та готують для російських військ неприємні сюрпризи".

За даними ранкового звіту Генштабу, найзапекліші бої відбувалися на Покровському напрямку - українські військові відбили 46 атак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці