Сили оборони зачистили Удачне на Донеччині та встановили прапор України (відео)

Українські військові провели зачистку селища Удачне в Донецькій області та встановили український прапор над населеним пунктом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Наразі інших деталей військові не повідомляють.

"Зачистка селища Удачне на Донеччині та встановлення прапора. Покровський напрямок. Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

Так, Генеральний штаб опублікував дані про успішну операцію на найгарячішому напрямку фронту - Покровському.

Що відомо про Удачне

Селище розташоване в Покровському районі Донецької області, приблизно за 6 км від лінії фронту. Воно стало важливим пунктом на залізничній лінії. До 2024 року населення селища становило близько 300 осіб.

У період активних бойових дій селище стало об'єктом численних обстрілів з боку російських військ. Зокрема, 17 грудня 2024 року російські війська обстріляли селище з артилерії, внаслідок чого було поранено чотирьох працівників місцевої шахти.

Ситуація в Донецькій області

Нещодавно стало відомо, що українські захисники змогли звільнити від російських окупантів селище Новоекономічне. Воно розташоване під Покровськом.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили мають "дуже позитивні результати на Донбасі та готують для російських військ неприємні сюрпризи".

За даними ранкового звіту Генштабу, найзапекліші бої відбувалися на Покровському напрямку - українські військові відбили 46 атак.