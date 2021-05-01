Антоненко отпустили под домашний арест, а Мендель уходит с должности: новости за 30 апреля

Киевская и Николаевская области выходят из "красной" зоны карантина, подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко отпустили под домашний арест, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель уходит с должности. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 30 апреля, - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Наблюдательный совет "Нафтогаза" уходит в отставку

Члены Наблюдательного совета "НАК Нафтогаз" написали заявление об отставке. Прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021.

Как известно, Кабмин отстранил членов наблюдательного совета позавчера сроком на два дня и после этого уволил председателя правления Андрея Коболева. 30 апреля Наблюдательный совет вновь приступил к исполнению своих полномочий.

Подозреваемого по делу Шеремета Антоненко отпустили под домашний арест

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Его отпустили под круглосуточный домашний арест.

Отметим, что Андрей Антоненко находился в СИЗО более 500 дней. По решению суда теперь он должен носить электронный браслет.

Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского, но останется в ОП

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель уходит с должности. Но она останется в команде Офиса президента и будет советником по международным коммуникациям. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Мендель временно продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

Визит Блинкена в Украину: стала известна дата

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе прилетит в Украину. Стала известна точная дата его приезда.

Сообщается, что Блинкен будет находиться в Киеве 5-6 мая, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими официальными лицами.

В Ивано-Франковской области автобус с пассажирами попал в ДТП, есть погибшие и раненые

В Ивано-Франковской области в селе Корнич, Коломыйского района произошла авария с участием пассажирского автобуса. Два человека погибли и еще шесть получили ранения.

Авария произошла 30 апреля около 15:00. Автобус на трассе столкнулся с легковым автомобилем. Он перевозил 20 пассажиров по маршруту "Ивано-Франковск - Снятин".

Давка на религиозном празднике в Израиле: десятки погибших и пострадавших

В Израиле во время религиозного празднования Лаг ба-Омер произошла давка, в результате которой погибли не менее 45 человек, около 150 получили травмы.

Трагедия произошла на горе Мерон, что на севере Израиля, в небольшом переходе, вход в который был открыт, а выход заблокирован полицией. В какой-то момент люди начали падать друг на друга, и возникла давка. По словам представителей полиции, причиной трагедии стала скользкая дорожка с металлическим полом, где скопилось много людей.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана: погибли более 30 человек

За два дня в результате конфликта на границе между Киргизией и Такджикистаном погиб 31 человек. Ранения получили 123 человека.

Конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. 29 апреля вечером сообщалось, что стрельба на границе прекратилась. Утром 30 апреля стало известно, что перестрелка возобновилась.

Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии

Власти не стали ужесточать карантин на Пасху и разрешили верующим посетить храмы. Чтобы избежать вспышки заболеваемости, церкви проведут службы на улице, будут транслировать богослужения в интернете и даже дадут благословение пасхальных блюд онлайн.

Эксперты допускают, что при соблюдения всех карантинных правил праздники не приведут к значительному рывку заболеваемости. О том, как будут праздновать Пасху в церквях и что будет с эпидемией после – читайте в материале РБК-Украина.

Объявлен расширенный состав сборной Украины на сборах перед Евро-2020

Главный тренер национальной команды Украины по футболу Андрей Шевченко объявил расширенный список кандидатов на сборы перед Евро-2020. По их итогам определится состав, который будет играть на финальном турнире.

Сообщается, что в расширенном списке 35 футболистов. Большинство из них - игроки украинских клубов, а также два легионера (Александр Зубков из венгерского "Ференцвароша" и Евгений Макаренко из бельгийского "Кортрейка") - прибудут в расположение 15 мая.

Появился прогноз погоды на Пасху: кому пригодятся зонтики на праздники

Погода в Украине на Пасху ожидается теплая, но синоптики прогнозируют сильные дожди и местами грозы. Сухая погода на праздники ожидается только в восточных областях.

О том, какая погода будет в Украине в праздничные выходные, рассказала синоптик Наталка Диденко.