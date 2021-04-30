Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии

На Пасху в Украине снова будут ограничения в храмах (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Власти не стали ужесточать карантин на Пасху и разрешили верующим посетить храмы. Чтобы избежать вспышки заболеваемости, церкви проведут службы на улице, будут транслировать богослужения в интернете и даже дадут благословение пасхальных блюд онлайн.

Эксперты допускают, что при соблюдения всех карантинных правил праздники не приведут к значительному рывку заболеваемости. О том, как будут праздновать Пасху в церквях и что будет с эпидемией после – ниже в материале РБК-Украина.

Очередная волна эпидемии COVID-19 в Украине понемногу идет на спад. Регионы, которые недели проводили в локдауне, друг за другом выходят из "красной" зоны карантина. В Минздраве с осторожным оптимизмом заявляют о том, что страна прошла пик заболеваемость. Но власти опасаются, что после Пасхи и майских праздников, которые в этом году совпадают в календаре, цифры статистики могут двинуться вверх.

На прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил формат празднований с представителями церквей. Несмотря на шаткую эпидемическую ситуацию, дополнительных ограничений на Пасху вводить не будут.

Как и во время Рождества, правительство не стало закрывать украинцев по домам, призывая их к ответственности и соблюдению карантинных норм во время праздников. Храмы попросили провести литургии с обеспечением всех противоэпидемических правил. На время Пасхи Минздрав выдал специальные рекомендации – как для церквей, так и для прихожан.

Эксперты утверждают, что результат празднований проявится через две-три недели. Но, по их словам, если граждане и священнослужители будут соблюдать карантинные рекомендации правительства, всплеска заболеваемости в конце мая можно избежать.

Пасха онлайн, служба на улице и маски

Минздрав разрешил церквям проводить богослужения, но попросил их увеличить количество освящений блюд и уменьшить их продолжительность. По возможности храмам рекомендуют проводить благословение пасхальных корзин на улице. Также профильное министерство советует религиозным учреждениям проводить для своих прихожан онлайн-богослужения.

Власти рекомендуют, чтобы святить пищу на Пасху отправился только один из членов семьи. Людям из групп риска, старшего возраста, с хроническими болезнями стоит воздержаться от посещения литургий, либо же слушать службу на улице возле храма.

Те, кто пойдет в церковь, обязательно должны находиться в маске и соблюдать дистанцию в полтора метра от других людей. Причем оба эти правила касаются обрядов как внутри храма, так и на улице возле него. Согласно постановлению правительства, внутри церкви может находиться ограниченное количество людей: в расчете не больше одного человека на четыре квадратных метра. Церквям советуют постоянно держать двери открытыми для проветривания. Также Минздрав рекомендует временно запретить поцелуи крестов, икон и святынь.

Освящение пасхальных корзин (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Священнослужители обещают придерживаться всех этих рекомендаций. В Православной церкви Украины (ПЦУ) рассказали, что все богослужения у них пройдут согласно распорядку и с соблюдением противоэпидемических норм. Прихожане смогут помолиться внутри, но освящение пищи будет проходить на улице, сказал РБК-Украина заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

"Количество мест в храме, очевидно, будет ограничено. Освящение пасхальных приношений, пасок будет проходить на улице, также с соблюдением необходимой дистанции, и в субботу, и в воскресенье. Мы увеличиваем период, чтобы люди могли прийти в разное время, а не все вместе. Следить за количеством людей в каждом храме – это обязанность священника. Он также должен привлекать активных мирян, которые бы ему в этом помогали", – пояснил Евстратий Зоря.

Кроме того, на заводах и в магазинах священнослужители ПЦУ будут освящать куличи, которые затем смогут купить прихожане.

В Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) утверждают, что их храмы также будут открыты и будут совершать богослужения. Чтобы не было столпотворений внутри церквей, часть прихожан сможет слушать литургию на улице возле храма.

"Обязательными будут маски, наличие санитайзеров в храмах – эти правила уже действовали и раньше. Будут действовать ограничения касательно граничного количества человек и дистанции. Допускается, что остальные люди смогут слушать литургию на улице возле храма с соблюдением дистанции друг от друга. Для этого рекомендуется церквям обеспечить озвучку на улице", – сказал изданию руководитель Департамента информации УГКЦ, протоиерей Игорь Яцив.

Освящение пасхальных блюд в Украинской греко-католической церкви еще до пандемии проходило в течение субботы, так будет и в этом году. Священнослужителям УГКЦ в разных парафиях рекомендуют организовывать благословение корзин чаще, отталкиваясь от количества прихожан.

"В нашем Патриаршем соборе в Киеве освящение пасхальных корзин будет проходить каждые полчаса, начиная с обеда и до позднего вечера субботы. В день Пасхи после литургии также будет освящение. Оно будет проходить только на улице", – пояснил протоиерей.

В УГКЦ советуют оставаться дома тем, у кого плохое самочувствие, кто боится идти в храм, людям из групп риска. Эти верующие смогут посмотреть интернет-трансляции пасхальных богослужений и даже получить благословение пасхальных блюд онлайн, рассказал руководитель Департамента информации УГКЦ.

Такой опыт священнослужители греко-католической церкви впервые попробовали еще в прошлом году во время общенационального карантина.

Придерживаться всех рекомендаций Минздрава собираются и в Украинской православной церкви (УПЦ МП).

"Чтобы не превышать допустимого количества людей внутри, в некоторых храмах часть людей останется во время богослужения на улице. У многих храмов уже есть озвучка, это дает возможность людям слушать службу на улице. К тому же из многих храмов уже ведется трансляция на Youtube-канал, что позволяет людям смотреть службу как возле храма, так и из дому", – рассказал РБК-Украина заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич.

По его словам, священнослужители Украинской православной церкви увеличат сессии освящения блюд, чтобы не провоцировать огромного скопления людей. Они начнутся днем субботы и закончатся примерно в обед воскресенья.

"Везде, где это позволяет расположение храма, мы будем освящать на улице, а не в храме, чтобы было больше возможности соблюдать дистанцию. Мы так практиковали и до эпидемии коронавируса, так будем делать и теперь. Мы также призываем верующих придерживаться дистанции на улице во время освящения. Возле многих храмов будет разметка для безопасного расстояния", – сказал протоиерей Николай Данилевич.

Прихожанам рекомендовано находиться в храмах в масках и соблюдать дистанцию (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Национальной полиции подсчитали, что религиозные службы пройдут в 13,5 тысячи храмах по всей стране. В них, по приблизительным оценкам, примут участие около миллиона человек. Обеспечивать порядок будет более 26 тысяч правоохранителей, заявил глава Нацполиции Игорь Клименко. Руководители областных подразделений полиции будут встречаться с представителями епархий и напоминать им о важности соблюдения карантинных ограничений во время религиозных служб.

Пресс-секретарь ведомства Оксана Блищик в разговоре с изданием уточнила, что во время пасхальных служб правоохранители будут дежурить у храмов и следить за соблюдением карантинных ограничений.

Три сценария

От того, насколько украинцы будут соблюдать установленные ограничения и рекомендации, во многом зависит развитие эпидемии после майских праздников. Потому эксперты не берутся однозначно утверждать, что после Пасхи Украина вновь погрузится в волну заболеваемости.

Глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, врач-иммунолог Федор Лапий допускает, что пасхальные празднования могут несколько увеличить количество больных COVID-19.

"Потому что люди будут контактировать друг с другом, как бы мы не просили их это не делать. Вряд ли мы получим ту ситуацию, которая была в феврале-марте. Тем не менее определенный рост количества больных мы вполне можем получить", – предположил в комментарии изданию Лапий.

Если после Пасхи и будет увеличение заболеваемости, то оно будет незначительным, подтверждает преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита.

"Первая причина – благодаря теплой погоде многие храмы смогут проводить богослужение на улице. К этому призывают руководители религиозных конфессий. Вторая – большинство регионов уже прошли пик, на плато пока еще остаются Запорожье, Одесса и Харьков. Там потенциально заболеваемость может вырасти быстрее. Но я думаю, что она не достигнет того пика, который был", – сказал РБК-Украина эксперт.

В то же время в Киевской школе экономики считают, что угроза повторного роста заболеваемости в стране остается достаточно высокой. Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко отметил, что нынешняя положительная динамика отражает реальную ситуацию, которая была две-три недели назад. Это примерный период, в течение которого инфицированный человек попадает в официальную статистику. При этом в стране по-прежнему сохраняется большое количество активных больных.

"Сейчас занято около 50% коек с кислородом по стране – это много, примерно 60% – в реанимации. В середине февраля, когда началась эта волна роста, было примерно 2 тысячи госпитализаций в сутки. Сейчас у нас ориентировочно по 4 тысячи, это вдвое больше. Мы еще точно не упали до того уровня, с которого начинали. Если сейчас будут любые толчки, это может обернуться ростом заболеваемости сразу из большой базы", – пояснил РБК-Украина эксперт.

Такими толчками могут стать любые массовые собрания и активные контакты между людьми. Но это не значит, что после Пасхи обязательно пойдет всплеск заболеваемости, уточнил Ганиченко. В KSE выделили сразу три возможных сценария развития эпидемии после праздников.

Первый вариант – в Украине продолжится падение заболеваемости и Пасха никак не скажется на динамике заражений. Второй – падение немного и ненадолго замедлится, а потом вновь вернется к предыдущим темпам снижения. Третий сценарий – динамика падения полностью переломится и пойдет активный рост инфицированных.

"Согласно среднему прогнозу Киевской школы экономики, при условии соблюдения установленных ограничений, адаптивного карантина, договоренности между государством и церковью, после празднования Пасхи падение заболеваемости продолжится, но замедлится. Результат и возможные последствия мы увидим на цифрах только с середины мая, то есть через те же две-три недели", – сказал Ганиченко.

Пасхальные освящения пищи вблизи православного храма (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Но, кроме фактора Пасхи, нужно учитывать и распространение более заразных вариантов вируса, отметил эксперт. В каком соотношении они сейчас циркулируют в Украине – наверняка неизвестно. Регулярного секвенирования образцов вируса в нашей стране не проводят, врачи в основном отталкиваются только от картины и тяжести течения болезни.

В Украине пока выявили только британский и южноафриканский штаммы. В Индии, где фиксируют сотни тысяч новых случаев каждые сутки, бьют тревогу из-за появления нового так называемого индийского штамма. Он пока не пробрался в нашу страну. Если мутации в течение мая станут более активно расходиться, то и статистика заболеваемости в стране изменится. А потому выделить, что повлияет больше – новые штаммы или массовые скопления людей на Пасху – будет крайне сложно.