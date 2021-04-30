Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана: погибли более 30 человек
За два дня в результате конфликта на границе между Киргизией и Такджикистаном погиб 31 человек. Ранения получили 123 человека.
Об этом сообщает 24.kg.
По данным киргизской стороны, среди пострадавших - 121 гражданский и 23 человека из силовых структур.
Кроме того, из зоны конфликта эвакуируют местных жителей. Всего свои дома покинули 6 тысяч 786 граждан, из них 4 тысячи 686 - дети.
В то же время, Таджикистан официально до сих пор не сообщил о жертвах. Однако местные издания сообщают, что 30 апреля, состоялись похороны двух жителей, погибших в таджикско-кыргызском конфликте.
Конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.
На фоне эскалации пограничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.
Вчера вечером сообщалось, что стрельба на границе прекратилась. Было известно о трех погибшиз, всего с ранениями госпитализировали 51 человека.
Утром 30 апреля стало известно, что перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась.