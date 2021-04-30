Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана: погибли более 30 человек

Фото: на границе Киргизии и Таджикистана погиб 31 человек (gps.gov.kg)

За два дня в результате конфликта на границе между Киргизией и Такджикистаном погиб 31 человек. Ранения получили 123 человека.

Об этом сообщает 24.kg.

По данным киргизской стороны, среди пострадавших - 121 гражданский и 23 человека из силовых структур. Кроме того, из зоны конфликта эвакуируют местных жителей. Всего свои дома покинули 6 тысяч 786 граждан, из них 4 тысячи 686 - дети. В то же время, Таджикистан официально до сих пор не сообщил о жертвах. Однако местные издания сообщают, что 30 апреля, состоялись похороны двух жителей, погибших в таджикско-кыргызском конфликте.