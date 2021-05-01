Антоненка відпустили під домашній арешт, а Мендель йде з посади: новини за 30 квітня

Київська та Миколаївська області виходять з "червоної" зони карантину, підозрюваного у справі Шеремета Андрія Антоненка відпустили під домашній арест, прес-секретар президента України Юлія Мендель йде з посади. Детальніше про том, що сталося в п'ятницю, 30 квітня, - у матеріалі РБК-Україна.

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Наглядова рада "Нафтогаза" йде у відставку

Члени Наглядової ради "НАК Нафтогаз" написали заяву про відставку. Припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року.

Як відомо, Кабмін відсторонив членів наглядової ради позавчора строком на два дні і після цього звільнив голову правління Андрія Коболєва. 30 квітня Наглядова рада знову приступила до виконання своїх повноважень.

Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка відпустили під домашній арешт

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко. Його відпустили під цілодобовий домашній арешт.

Зазначимо, що Андрій Антоненко перебував у СІЗО понад 500 днів. Тепер він повинен носити електронний браслет.

Мендель йде з поста прес-секретаря Зеленського, але залишиться в ОП

Прес-секретар президента України Юлія Мендель йде з посади. Але вона залишиться в команді Офісу президента і буде радником з міжнародних комунікацій. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Мендель тимчасово продовжує виконувати обов'язки прес-секретаря Зеленського, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу президента.

Візит Блінкена в Україну: стала відома дата

Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня прилетить в Україну. Стала відома точна дата його приїзду.

Повідомляється, що Блінкен перебуватиме в Києві 5-6 травня, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і іншими офіційними особами.

В Івано-Франківській області автобус з пасажирами потрапив в ДТП, є загиблі та поранені

В Івано-Франківській області в селі Корнич, Коломийського району сталася аварія за участі пасажирського автобуса. Двоє людей загинули та ще шість отримали поранення.

Аварія сталася сьогодні вдень близько 15:00. Автобус на трасі зіштовхнувся з легковим автомобілем. Він здійснював перевезення 20 пасажирів за маршрутом "Івано-Франківськ - Снятин".

Давка на релігійному святі в Ізраїлі: десятки загиблих та постраждалих

В Ізраїлі під час релігійного святкування Лаг ба-Омер сталася тиснява, в результаті якої загинули не менше 45 осіб, близько 150 отримали травми.

Трагедія сталася на горі Мерон, що на півночі Ізраїлю, в невеликому переході, вхід в який був відкритий, а вихід заблокований поліцією. У якийсь момент люди почали падати один на одного, і виникла тиснява. За словами представників поліції, причиною трагедії стала слизька доріжка з металевою підлогою, де накопичилося багато людей.

Конфлікт на кордоні Киргизії і Таджикистану: загинули більше 30 осіб

За два дні в результаті конфлікту на кордоні між Киргизією і Такджікістаном загинула 31 людина. Поранення отримали 123 людини.

Конфлікт між Таджикистаном і Киргизією загострився 28 квітня на спірній ділянці кордону. 29 квітня ввечері повідомлялося, що стрілянина на кордоні припинилася. Вранці 30 квітня стало відомо, що перестрілка відновилася.

Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії

Влада не стала посилювати карантин на Великдень і дозволила віруючим відвідати храми. Щоб уникнути спалаху захворюваності, церкви проведуть служби на вулиці, транслюватимуть богослужіння в інтернеті і навіть дадуть благословення великоднім стравам онлайн.

Експерти припускають, що за умови дотримання всіх карантинних правил свята не призведуть до значного ривка захворюваності. Про те, як святкуватимуть Великдень у церквах і що буде з епідемією після – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Оголошено розширений склад збірної України на зборах перед Євро-2020

Головний тренер національної команди України з футболу Андрій Шевченко оголосив розширений список кандидатів на збори перед Євро-2020. За їх підсумками визначиться склад, який гратиме на фінальному турнірі.

Повідомляється, що в розширеному списку 35 футболістів. Більшість з них - гравці українських клубів, а також два легіонери (Олександр Зубков з угорського "Ференцвароша" та Євген Макаренко з бельгійського "Кортрейка") - прибудуть в розташування 15 травня.

З'явився прогноз погоди на Великдень: кому знадобляться парасольки на свята

Погода в Україні на Великдень очікується тепла, але синоптики прогнозують сильні дощі та місцями грози. Суха погода на свята очікується тільки в східних областях.

Про те, яка погода буде в Україні у святкові вихідні, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.