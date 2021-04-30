Объявлен расширенный состав сборной Украины на сборах перед Евро-2020
Главный тренер национальной команды Украины по футболу Андрей Шевченко объявил расширенный список кандидатов на сборы перед Евро-2020. По их итогам определится состав, который будет играть на финальном турнире.
Об этом говорится в сообщении на сайте Украинской ассоциации футбола.
Сообщается, что в расширенном списке 35 футболистов. Большинство из них - игроки украинских клубов, а также два легионера (Александр Зубков из венгерского "Ференцвароша" и Евгений Макаренко из бельгийского "Кортрейка") - прибудут в расположение 15 мая.
Также сообщается, что 15 мая команда начнет подготовительный сбор в Харькове. Остальные восемь легионеров прибудут в лагерь сине-желтых после завершения клубных сезонов.
Расширенный состав сборной Украины
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал Мадрид", Испания).
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо").
Напомним, ранее сообщалось, что на матчах Евро-2020 сборным разрешили проводить до пяти замен за матч.
Также ранее УЕФА отменил карантинные ограничения по зрителям на матчах под своей эгидой. Теперь на матчах будут действовать ограничения исключительно властей каждой конкретной страны.