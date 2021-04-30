Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского, но останется в ОП

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель уходит с должности. Но она останется в команде Офиса президента и будет советником по международным коммуникациям.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Мендель временно продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

"Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что коммуникация Зеленского нуждается в существенном усилении.

"Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена", - добавил Подоляк.