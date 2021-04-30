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Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского, но останется в ОП

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 15:24
Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского, но останется в ОП Фото: Юлия Мендель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель уходит с должности. Но она останется в команде Офиса президента и будет советником по международным коммуникациям.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Мендель временно продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

"Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что коммуникация Зеленского нуждается в существенном усилении.

"Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена", - добавил Подоляк.

Напомним, журналистку Юлию Мендель назначили пресс-секретарем президента в июне 2019 года. Она победила в конкурсе, на который подавались около 4 000 кандидатов. От претендета требовалось знание не менее трех языков, опыт работы в журналистике или публичной сфере. В финали вышли три человека, Зеленский и сотрудники Офиса президента лично проводили с ними собеседование.

Мендель училась журналистике в Киеве. В разное время работала на телеканалах ICTV, Эспрессо-ТВ и "Интер". Писала для американских The New York Times, Politico и украинского Forbes.

На должности пресс-секретаря Зеленского с Мендель произошел скандал, когда она оттолкнула от президента журналиста "Радио Свобода". Тогда она говорила, что не держится за свою должность.

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