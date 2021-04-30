Давка на религиозном празднике в Израиле: уже известно о 45 погибших
Число погибших в Израиле в результате давки на религиозном праздновании Лаг ба-Омер возросло. Уже известно о 45 погибших.
Об этом сообщает Times of Israel.
Служба спасения страны подтвердила, что число погибших в Мероне возросло. Ранее было известно о 44 жертвах и более 150 пострадавших.
Давка произошла, когда десятки тысяч людей собрались у Галилейской гробницы мудреца 2-го века раввина Шимона Бар Йохая.
Чтобы эвакуировать людей, привлекали вертолеты, которые переправляли раненых в больницы на севере Израиля.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в Израиле в воскресенье национальный траур после трагедии на Мероне.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью людей на религиозном собрании в Израиле.
О том, что известно на данный момент о давке в Израиле, читайте в материале РБК-Украина.