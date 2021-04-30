Подозреваемого по делу Шеремета Антоненко отпустили под домашний арест

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко . Его отпустили под круглосуточный домашний арест.

Об этом заявил судья во время судебного заседания .

Отметим, что Андрей Антоненко находился в СИЗО более 500 дней.

По решению суда Антоненко должен носить электронный браслет.

Защита подозреваемого ходатайствовала об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на личное обязательство или взятия на поруки.

Прокурор по делу не возражал о смягчении меры пресечения Антоненко.

Оголошення рішення щодо запобіжного заходу Андрію Антоненку Posted by Free Riff on Friday, April 30, 2021

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании троих исполнителей убийства - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Двоих отпустили под домашний арест.