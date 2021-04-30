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Подозреваемого по делу Шеремета Антоненко отпустили под домашний арест

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 17:10
Подозреваемого по делу Шеремета Антоненко отпустили под домашний арест Фото: подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: РБК-Украина

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Его отпустили под круглосуточный домашний арест.

Об этом заявил судья во время судебного заседания.

Отметим, что Андрей Антоненко находился в СИЗО более 500 дней.

По решению суда Антоненко должен носить электронный браслет.

Защита подозреваемого ходатайствовала об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на личное обязательство или взятия на поруки.

Прокурор по делу не возражал о смягчении меры пресечения Антоненко.

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Posted by Free Riff on Friday, April 30, 2021

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании троих исполнителей убийства - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Двоих отпустили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

Также сообщалось, что причастными к убийству Шеремета также могут быть белорусские спецслужбы.

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