"Але головний я": Трамп назвав групу чиновників США, які керуватимуть Венесуелою

Виходячи зі слів Трампа, до управління Венесуели будуть причетні:

держсекретар США Марко Рубіо;

глава Пентагону Піт Хегсет;

заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер;

і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Ця група людей найрізноманітніших професій і спеціальностей. У них є досвід, причому різний", - сказав Трамп.

На запитання про те, хто в кінцевому підсумку головний, він відповів одним словом: "Я".

Також у цьому ж інтерв'ю Трамп розповів, що віцепрезидент Венесуели Дельсі Родрігес, яка після викрадення Ніколаса Мадуро склала присягу в. о. президента, співпрацює з чиновниками США. Але як зазначив американський лідер, до проведення операції контактів із нею не було.

Крім того, президент США натякнув, що якщо Родрігес перестане співпрацювати, тоді Сполучені Штати можуть здійснити повторне військове вторгнення.