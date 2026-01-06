"Але головний я": Трамп назвав групу чиновників США, які керуватимуть Венесуелою

Президент США Дональд Трамп назвав групу чиновників, які допомагатимуть контролювати участь США в ситуації у Венесуелі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.
Виходячи зі слів Трампа, до управління Венесуели будуть причетні:
"Ця група людей найрізноманітніших професій і спеціальностей. У них є досвід, причому різний", - сказав Трамп.
На запитання про те, хто в кінцевому підсумку головний, він відповів одним словом: "Я".
Також у цьому ж інтерв'ю Трамп розповів, що віцепрезидент Венесуели Дельсі Родрігес, яка після викрадення Ніколаса Мадуро склала присягу в. о. президента, співпрацює з чиновниками США. Але як зазначив американський лідер, до проведення операції контактів із нею не було.
Крім того, президент США натякнув, що якщо Родрігес перестане співпрацювати, тоді Сполучені Штати можуть здійснити повторне військове вторгнення.
Нагадаємо, 3 січня США провели масштабну операцію у Венесуелі. Після нанесення ударів по низці військових і не тільки об'єктів у Каракасі, американські війська захопили президента країни Ніколаса Мадуро та разом із його дружиною Силією Флорес доставили їх до Сполучених Штатів.
До слова, 5 січня, у Нью-Йорку над ними відбувся перший суд. Під час засідання вони заявили про свою невинуватість, а Мадуро зазначив, що він чинний президент. Але як вважає Bloomberg, пославшись на свої джерела, реальний судовий процес почнеться не раніше 2027 року.
Що ж стосується самої Венесуели, то після операції Трамп і низка чиновників США провели брифінг. Під час виступу американський лідер заявив, що Сполучені Штати керуватимуть Венесуелою до моменту передачі влади.
Пізніше Bloomberg, пославшись на свої джерела, написало, що держсекретар США Марко Рубіо виконуватиме ключову роль в управлінні Венесуелою. Видання теж зазначало, що це буде до моменту, поки не відбудеться безпечний і правовий перехід влади.
Ще за деякий час джерело The Washington Post повідомило, що адміністрація Трампа розглядає можливість призначення спецпредставника щодо Венесуели. Причина - обсяг рішень і відповідальності, які покладені на Рубіо.