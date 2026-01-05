Мадуро постане перед судом у США лише у 2027 році, - Вloomberg

Суд над колишнім президентом Венесуели Ніколасом Мадуро у США розпочнеться не раніше 2027 року, а наразі планується лише встановлення графіка обміну доказами та підготовчих процедур.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пише Вloomberg.

Згідно судового регламенту, під час першого слухання суд вирішить питання про можливі умови тримання під вартою та порядок представлення доказів сторонами.

Таким чином, сам процес не очікується раніше 2027 року.

У США Мадуро звинувачують у багаторічному змові щодо контрабанди кокаїну на територію країни, співпраці з відомими злочинними угрупованнями, включно з картелем Сіналоа та організацією Tren de Aragua, які визнані у США іноземними терористичними організаціями. Загалом обвинувачення охоплюють понад 25 років діяльності.

Наразі Мадуро перебуває у Metropolitan Detention Center у Брукліні під суворим наглядом. Це різко контрастує з колишнім життям диктатора у Каракасі. Раніше він проживав у військовому комплексі Форт-Тіуна та працював у палаці Мірафлорес, де приймав іноземних лідерів та спортсменів, проводив церемонії у розкішних залах із кришталевими люстрами та портретами національних героїв.

Зараз же Мадуро утримується за суворими умовами: обмежене спілкування, постійний контроль за пересуванням, тривале перебування в камері до 23 годин на добу. Експерти відзначають, що такі умови є випробуванням навіть для сильного духом ув’язненого.

В понеділок, 5 січня, під час першого засідання, яке мало розпочатися о 12:00 за місцевим часом, суд планує встановити графік обміну доказами та підготовчих процедур.

Суд очолює федеральний суддя Алвін Хеллерстайн, 92-річний виходець з Бронкса, призначений Біллом Клінтоном. Він відомий тим, що розглядав справи, пов’язані з терактами 11 вересня, та великі фінансові шахрайства. Очікується, що Мадуро не буде звільнений під заставу.