"Но главный я": Трамп назвал группу чиновников США, которые будут управлять Венесуэлой

Исходя из слов Трампа, к управлению Венесуэлы будут причастны:

госсекретарь США Марко Рубио;

глава Пентагона Пит Хегсет;

заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер;

и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Эта группа людей самых разных профессий и специальностей. У них есть опыт, причем разный", - сказал Трамп.

На вопрос о том, кто в конечном итоге главный, он ответил одним словом: "Я".

Также в этом же интервью Трамп рассказал, что вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, которая после похищения Николаса Мадуро приняла присягу и.о. президента - сотрудничает с чиновниками США. Но как отметил американский лидер, до проведения операции контактов с ней не было.

Кроме того, президент США намекнул, что если Родригес перестанет сотрудничать, тогда Соединенные Штаты могут совершить повторное военное вторжение.