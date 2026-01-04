США шукають спецпредставника по Венесуелі: Рубіо не впорається сам, - WP
Адміністрація США розглядає призначення спеціального представника по Венесуелі. Після усунення Ніколаса Мадуро перед Вашингтоном постало завдання стабілізації країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За даними джерел WP, США можуть призначити окремого спецпредставника по Венесуелі, оскільки обсяг рішень і відповідальності, покладених на держсекретаря Марко Рубіо, став надмірним.
За словами джерел у Вашингтоні, Рубіо відіграв ключову роль в операції з усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, однак тепер перед адміністрацією Дональда Трампа стоїть значно складніше завдання - фактичне "управління" країною з населенням близько 29 мільйонів людей.
Йдеться про ухвалення рішень у сферах енергетики, санкцій, виборів, безпеки та контролю над нафтовими активами.
Один із високопоставлених американських чиновників назвав перелік викликів "приголомшливим" і наголосив, що без постійного посланника впоратися з ними неможливо.
Сам Трамп після операції заявив, що керування Венесуелою протягом "певного часу" здійснюватимуть люди з його найближчого оточення.
Він також позитивно оцінив перші контакти Рубіо з віцепрезиденткою Венесуели Делсі Родрігес, хоча та публічно відкинула будь-які плани США щодо контролю над країною.
"Знання Рубіо іспанської мови, його контакти з латиноамериканськими лідерами та венесуельською опозицією роблять його ключовою фігурою, однак цього недостатньо для щоденного управління кризою такого масштабу", - наголошують адміністрації Трампа.
Усунення Мадуро
Марко Рубіо понад десять років послідовно виступав за зміну режиму у Венесуелі, критикуючи Ніколаса Мадуро та підтримуючи жорсткі методи тиску.
Ще у 2018 році він відкрито допускав можливість використання військової сили США.
Операція з усунення Мадуро стала політичною перемогою Рубіо всередині адміністрації Трампа, де були й скептики такого підходу, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс.
Водночас вона викликала критику з боку демократів, які звинувачують держсекретаря у введенні Конгресу в оману щодо характеру операції.
Аналітики попереджають, що Вашингтон може недооцінювати складність управління Венесуелою, порівнюючи ситуацію з Іраком чи Панамою.
Без значної військової та політичної присутності США ризикують отримати затяжну кризу замість швидкої стабілізації.
Спецоперація США у Венесуелі
Нагадаємо, 3 січня Сполучені Штати провели масштабну військову операцію в столиці Венесуели, Каракасі. До неї були залучені Військово-повітряні та Військово-морські сили США, безпілотники та агентурна мережа ЦРУ.
Головною метою операції стало затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес, яких вивезли до США і наразі утримують під вартою.
Того ж дня прокуратура Південного округу Нью-Йорка висунула Мадуро низку серйозних звинувачень - змова з метою наркотероризму, організація постачання кокаїну до США, незаконне володіння автоматичною зброєю та вибухівкою, а також змова щодо їх використання проти американської держави.
Ми писали, що президент США Дональд Трамп оголосив, що здійснюватиме управління Венесуелою до передачі влади.
Водночас Конституційна палата Верховного суду Венесуели постановила, що у цей період обов’язки президента виконуватиме віцепрезидент Делсі Родрігес.
Видання Bloomberg повідомило, що держсекретар США Марко Рубіо відіграватиме ключову роль у керуванні країною до безпечного та законного переходу влади.