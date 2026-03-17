ua en ru
Вт, 17 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

90 млрд євро за ремонт "Дружби": ЄС може розблокувати кредит для України за лічені дні

16:56 17.03.2026 Вт
2 хв
Єврокомісія сподівається на прогрес у питанні щодо кредиту вже цього тижня
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)

Після надання Україною згоди на ремонт нафтопроводу "Дружба", питання щодо кредиту для Києва у розмірі 90 млрд євро може вирішитись до засідання Євроради 19-20 березня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо під час брифінгу у Брюсселі.

Читайте також: Я не підривав "Дружбу": Зеленський назвав строки ремонту нафтопроводу

"Щодо кредиту, цього надзвичайно важливого кредиту для України, то дискусії тривають, і ми сподіваємося та впевнені, що незабаром побачимо певний прогрес у цих обговореннях. Подивимося. В ідеалі це має відбутися до засідання Європейської ради (19-20 березня, - ред.), - сказала вона.

Піньо зазначила, що Європейська комісія "з радістю" сприйняла згоду Києва прийняти фінансову та технічну підтримку, запропоновану ЄС.

Речниця ЄК додала, що експерти готові вирушити в Україну для того, щоб переконатися, що вся необхідна робота буде виконана і постачання нафти було відновлено.

Що передувало

Сьогодні, 17 березня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна прийняла пропозицію Євросоюзу щодо фінансової та технічної підтримки для відновлення "Дружби".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ремонтні роботи на обхідній лінії наближаються до завершення. За його словами, насосна станція Броди відновить технічну працездатність приблизно за півтора місяця.

Тоді ж очікується і повне відновлення потоків, якщо, зауважив президент України, Росія не завдаватиме нових ударів.

Кредит від ЄС на 90 млрд євро

Лідери ЄС узгодили кредит ще у грудні 2025 року, однак для фінальної виплати потрібно ухвалити додатковий законопроєкт. Його зараз блокують Будапешт та Братислава.

Орбан гальмує процес через припинення постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба". Україна заявляла, що постачання зупинилися через удари РФ, а Угорщина та Словаччина посилаються на "супутникові знімки" і хочуть перевірки об'єкта.

Оскільки Будапешт влаштував цей саботаж, через його дії Україна може залишитися без фінансування вже навесні.

Пізніше, 5 березня Зеленський заявив, що дасть адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана бійцям ЗСУ, якщо Будапешт блокуватиме кредит на 90 млрд євро.

У середу, 11 березня, до Києва прибула угорська делегація на чолі з держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чапеком для переговорів щодо нафтопроводу.

Водночас у МЗС України підкреслили, що угорські представники не мають офіційного статусу делегації та прибули до країни як звичайні туристи за безвізом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Єврокомісія Україна Рада Європи Дружба
Новини
"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО