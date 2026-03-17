90 млрд евро за ремонт "Дружбы": ЕС может разблокировать кредит для Украины за считанные дни

16:56 17.03.2026 Вт
Еврокомиссия надеется на прогресс в вопросе по кредиту уже на этой неделе
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)

После предоставления Украиной согласия на ремонт нефтепровода "Дружба", вопрос о кредите для Киева в размере 90 млрд евро может решиться до заседания Евросовета 19-20 марта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе.

Читайте также: Я не взрывал "Дружбу": Зеленский назвал сроки ремонта нефтепровода

"Относительно кредита, этого чрезвычайно важного кредита для Украины, то дискуссии продолжаются, и мы надеемся и уверены, что вскоре увидим определенный прогресс в этих обсуждениях. Посмотрим. В идеале это должно произойти до заседания Европейского совета (19-20 марта, - ред.), - сказала она.

Пиньо отметила, что Европейская комиссия "с радостью" восприняла согласие Киева принять финансовую и техническую поддержку, предложенную ЕС.

Пресс-секретарь ЕК добавила, что эксперты готовы отправиться в Украину для того, чтобы убедиться, что вся необходимая работа будет выполнена и поставки нефти были восстановлены.

Что предшествовало

Сегодня, 17 марта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина приняла предложение Евросоюза о финансовой и технической поддержке для восстановления "Дружбы".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонтные работы на обходной линии приближаются к завершению. По его словам, насосная станция Броды восстановит техническую работоспособность примерно через полтора месяца.

Тогда же ожидается и полное восстановление потоков, если, отметил президент Украины, Россия не будет наносить новых ударов.

Кредит от ЕС на 90 млрд евро

Лидеры ЕС согласовали кредит еще в декабре 2025 года, однако для финальной выплаты нужно принять дополнительный законопроект. Его сейчас блокируют Будапешт и Братислава.

Орбан тормозит процесс из-за прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Украина заявляла, что поставки остановились из-за ударов РФ, а Венгрия и Словакия ссылаются на "спутниковые снимки" и хотят проверки объекта.

Поскольку Будапешт устроил этот саботаж, из-за его действий Украина может остаться без финансирования уже весной.

Позже, 5 марта Зеленский заявил, что даст адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана бойцам ВСУ, если Будапешт будет блокировать кредит на 90 млрд евро.

В среду, 11 марта, в Киев прибыла венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком для переговоров по нефтепроводу.

В то же время в МИД Украины подчеркнули, что венгерские представители не имеют официального статуса делегации и прибыли в страну как обычные туристы по безвизу.

Больше по теме:
Еврокомиссия Украина Совет Европы Дружба
Новости
"Эксперты готовы немедленно": Украина восстановит "Дружбу" за европейские деньги, - ЕС
"Эксперты готовы немедленно": Украина восстановит "Дружбу" за европейские деньги, - ЕС
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО