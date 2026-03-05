"Дамо його адресу нашим хлопцям": Зеленський пригрозив Орбану через блокування допомоги
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дасть адресу прем'єра Угорщини Віктора Орбана бійцям ЗСУ, якщо той блокуватиме кредит на 90 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.
Він розповів про необхідність надання Україною передплати щодо майбутньої авіації - йдеться про шведські Gripen та французькі Rafale.
"Надіємось, що одна особа в ЄС не буде блокувати 90 мільярдів або перший транш з 90 мільярдів і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим збройним силам, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою", - заявив Зеленський, маючи на увазі угорського політика.
Блокування допомоги Україні від ЄС
Нагадаємо, президентка Європарламенту Роберта Мецола підписала угоду про надання кредиту для України на 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Ці кошти мають забезпечити стабільність країни в умовах війни.
Однак Угорщина заблокувала фінансування - Будапешт висунув ультиматум: кредит схвалять лише після того, як Україна відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба". Про таку позицію офіційно заявив голова угорського МЗС Петер Сійярто.
У відповідь голова Євроради Антоніу Кошта закликав Угорщину припинити шантаж і виконати спільне рішення ЄС щодо допомоги Києву.
План Євросоюзу
Головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила, що пошкоджений трубопровід не має ставати перешкодою для оборони України.
ЄС також звернувся до інших держав, зокрема країн G7, з проханням надати перехідне фінансування, щоб покрити потреби України. Тема буде обговорюватися у квітні на зустрічі міністрів фінансів у Вашингтоні під час засідання МВФ.
Bloomberg зазначає, що фінансові проблеми ускладнюють забезпечення України військовим обладнанням, включно з системами протиповітряної оборони.
За словами джерел, знайомих із ситуацією, конфлікт навколо Ірану впливає на запаси озброєнь США і потенційно може зменшити їхню доступність для України.