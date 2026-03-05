Україна ризикує залишитися без грошей: ЄС розглядає додаткову допомогу

ЄС проситиме міжнародних партнерів додатково фінансувати Україну, яка ризикує залишитися без грошей на п’ятий рік повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Дефіцит у 30 мільярдів

За інформацією видання, лідери ЄС закликатимуть "до активізації взаємодії з третіми країнами, щоб подолати розрив у 30 мільярдів євро (34,9 млрд доларів)". Саміт відбудеться в Брюсселі наприкінці цього місяця.

Як вказує Bloomberg, в грудні ЄС погодив кредитну допомогу Києву на 90 мільярдів євро на цей та наступний рік. Пакет планують фінансувати через спільні запозичення після того, як кілька країн-членів виступили проти використання заморожених активів російського центробанку для забезпечення позики.

Проте цей пакет досі не профінансовано через суперечки між державами-членами.

Угорський ультиматум

Минулого місяця Угорщина наклала вето на допомогу через конфлікт щодо нафтопроводу "Дружба", який постачає російську нафту через Україну. Київ заперечує звинувачення Будапешта.

"Цей спір ставить Україну та її союзників у скрутне становище. Київ може залишитися без фінансування, якщо перший транш пакету ЄС не надійде до початку квітня", - йдеться у статті.

Деякі країни запропонували відправити місію зі встановлення фактів за участю угорських та словацьких експертів, щоб вирішити спір.

Що планують

"Ми домовилися надати Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро, і ми повинні її виконати", - заявила головний дипломат ЄС Кая Каллас.

Вона додала, що прорваний трубопровід не має ставати перешкодою для оборони України.

ЄС також звернувся до інших держав, зокрема країн G7, з проханням надати перехідне фінансування, щоб покрити потреби України. Тема буде обговорюватися у квітні на зустрічі міністрів фінансів у Вашингтоні під час засідання МВФ.

Як зазначає видання, фінансові проблеми ускладнюють забезпечення України військовим обладнанням, включно з системами протиповітряної оборони.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, конфлікт навколо Ірану впливає на запаси озброєнь США і потенційно може зменшити їхню доступність для України.