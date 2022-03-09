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14-й день обороны. Что происходит в Киеве 9 марта: онлайн

Автор: Мария Тарарыева

На 14-й день войны России против Украины Киев продолжает оказывать стойкое сопротивление. Оккупационные войска и техника так и не смогли прорвать оборону города. Однако враг продолжает атаковать и разрушать пригород.

Все, что известно на данный момент, актуальные новости Киева, важные сообщения и полезную информацию читайте в текстовом онлайне РБК-Украина ниже.

Все подробности войны России против Украины, ситуация в городах прямо сейчас и мировая реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина по ссылке.

Подробнее о ситуации в городах Украины в материалах по ссылкам:

02:12 Киевская ОГА представила карту по актуальной ситуации в области на 8 марта.

01:27 Генштаб Украины в оперативной сводке сообщает, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова. Также противник продолжает удерживать ранее занятые рубежи и захваченные населенные пункты вблизи столицы.

00:07 Укрзализныця опубликовала актуальное расписание движения поездов на 9 марта

Ситуация в Киеве на 9 марта

В Киеве действует комендантский час с 20:00 до 07:00. В это время запрещено выходить на улицу и передвигаться на собственном транспорте. Единственное исключение - перемещение в убежище во время сигнала воздушной тревоги.

С 08:00 до 19:00 в столице частично работает наземный общественный транспорт и метро. Кроме того, станции метро работают как убежища.

В столице работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. Найти их можно в на картах в приложении “Киев Цифровой” или по ссылкам:

Также в Киеве продолжают накапливать запасы продуктов, медикаментов и вещей первой необходимости. Постоянно проводятся работы по укреплению обороны города.

В столице периодически слышны взрывы, системы ПВО несколько раз сбивали вражеские самолеты. Также оккупанты наносили ракетные удары по Киеву. Одна из ракет была сбита над детской больницей “Охматдет”.

Вражеские войска и техника не смогли прорваться в столицу, они продолжают разрушать города под Киевом, наносят удары по цивильной инфраструктуре, убивают мирных жителей, не дают провести эвакуацию граждан или доставить гуманитарную помощь.

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