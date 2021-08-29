UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Гороскоп на сентябрь 2021 для Водолея: астролог рассказала, в чем вы обречены на успех

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на сентябрь 2021 для Водолея расскажет про шансы и возможности, которые выпадут знаку Зодиака в начале осени. Месяц будет непростым, динамичным, порой опасным, но вы обязательно справитесь!

Прогнозом на сентябрь для Водолея с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

"Водолей в сентябре будет отдавать долги, брать кредиты, инвестировать, заниматься финансовыми махинациями и прокручивать разного рода аферы. Будьте аккуратны, чтоб самому не попасть впросак", - предупредила Арина Артуровна.

В сентябре вы можете столкнуться с негативной информацией, либо с чьей-либо смертью. Некоторые Водолеи получат льготные выплаты, алименты или наследство. Вы можете попасть в очень рисковые и опасные ситуации, если не включите голову и рациональный подход.

"Формируется ощущение, будто вашу жизнь окружил плотный туман, размывающий настоящие очертания находящихся вокруг вещей с вкусом загадочности и недосказанности. Потому вам нелегко находиться в происходящем. В третьей декаде уйдет это ощущение и будет некое отрезвление ситуации, вы снимете розовые очки", - прогнозирует астролог.

В партнерских отношениях по бизнесу и личных вам нужно обуздать свое свободолюбие, ветреность и независимость - не спешите рвать отношения, ведь вы столько в них вложили! Проявите гибкость, отложите решение острых вопросов с партнером, и особенно с любимым человеком, до более спокойного времени. Лучше в сентябре больше отдыхать, причем совмещать отдых с оздоровлением и творчеством.

Месяц очень травмоопасный, стоит поберечь себя по здоровью, возможны обострения болезней и внеплановые операции.

Ранее астролог также рассказала, что в сентябре 2021 ожидает Козерога, Стрельца, Скорпиона, Весы, Деву, Льва, Рака, Близнецов, Тельца и Овна.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп