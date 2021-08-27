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Гороскоп на сентябрь 2021 для Стрельца: вас ждет триумф и признание!

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Пятница 27 августа 2021 21:00
Гороскоп на сентябрь 2021 для Стрельца: вас ждет триумф и признание! Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на сентябрь 2021 для Стрельца
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на сентябрь 2021 для знака Зодиака Стрелец расскажет, какие перспективы готовит вам начало осени в карьере, финансах, любовных отношениях и здоровье.

Прогнозом на сентябрь для Стрельца с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

В сентябре 2021 вы будете заниматься работой, карьерой, повышением или изменением своего статуса, кто-то женится, а кто-то разведется. У кого-то будет пополнение семейства, родятся дети и внуки.

Астролог считает, что Стрелец в первый месяц осени дождется наконец-то триумфа и признания. Ваше честолюбие, активность и прозорливость в сочетании с трудолюбием и исполнительностью дадут колоссальную результативность.

"План, дело, программа, стартап над которым вы трудились, будет одобрено, программка одобрена. Вы получите значительный "приход". Успешными станут зарубежные командировки и связи. В поездке возможно познакомиться с довольно влиятельным человеком, который сыграет важную роль", - рассказывает Арина Артуровна.

Будет возможность побаловать себя подарками: обновите гардероб, закажите консультацию или онлайн-курс, абонемент в фитнес-клуб или салон.

При этом могут накопиться домашние трудности по причине неправильного рассредоточивания сил между работой и семьей. Надо с начала месяца побеспокоиться о вашем рабочем графике и развлечений, дабы сберечь теплые отношения и с домашними, и с начальством.

Также в течения месяца будьте внимательны, так как могут быть обманы и нелепые ситуации со стороны родственников, начальства, покупки (продажи, аренды) недвижимости, земли. Кто-то из родственников может запить или заболеть.

Ранее астролог также рассказала, что в сентябре 2021 ожидает Скорпиона, Весы, Деву, Льва, Рака, Близнецов, Тельца и Овна.

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