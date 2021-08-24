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Гороскоп на сентябрь 2021 для Дев: пришло время воплощать свои цели в жизнь

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Вторник 24 августа 2021 19:00
Гороскоп на сентябрь 2021 для Дев: пришло время воплощать свои цели в жизнь Гороскоп на сентябрь 2021 для Девы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на сентябрь 2021 расскажет о важных событиях, которые ожидают в сентябре знак Зодиака Дева. Астролог рассказала, как правильно провести начало осени и к чему стоит готовиться.

Прогнозом на сентябрь для Дев с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

Знаку Зодиака Дева в сентябре 2021 стоит заняться своим внешним видом: похудеть, подкачаться, записаться на тренировки, сходить к косметологу, в салон, обновить гардероб. Это благоприятное время, чтоб побаловать себя, перекрасить волосы и изменить свой стиль.

В сентябре 2021 все будет зависеть только от вас и вашей инициативы. Придется проявить всю врожденную гибкость, талант и желание действовать. Ведь если это не сделать, то придется решать массу свалившихся вопросов дома, с детьми, в семье, на работе и в партнерстве.

Деву в сентябре 2021 ждет успех в достижении поставленных целей, высока вероятность добиться уважения и славы, укрепить авторитет. Ваше стремление к высокому социальному положению в сентябре может увенчаться долгожданным результатом.

Хорошо будут складываться отношения с руководством и вышестоящими лицами, влиятельными и богатыми людьми. Деловые поездки, командировки и контакты лучше всего запланировать на вторую половину месяца, чтобы получить максимальную результативность и не тратить время впустую. Возможны споры и серьезные разногласия, но чтоб добиться положительного результата, придется прогнуться и найти консенсус.

Хорошее время для продажи и покупки автомобиля, гаджетов, так же успешными окажутся любые программы обучения, водительские курсы, языковые курсы и запуск собственных.

Общение с детьми также будет теплым и доверительным, есть вероятность долгожданного зачатия. Если решили отдохнуть в середине сентября, то сейчас не время отдыхать, а время реализовывать свои цели.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сентябре 2021 ожидает знаки Зодиака Рак, Близнецы и Телец.

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