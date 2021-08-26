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Гороскоп на сентябрь 2021 для Скорпиона: бойтесь обмана и разрывов!

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Четверг 26 августа 2021 21:00
Гороскоп на сентябрь 2021 для Скорпиона: бойтесь обмана и разрывов! Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на сентябрь 2021 для Скорпиона
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на сентябрь 2021 для знака Зодиака Скорпион подскажет, к каким перипетиям и каверзам судьбы вам нужно быть готовыми. Астролог предупредила представителей знака, в чем нужно быть осторожнее, а в чем их ждет удача и успех.

Прогнозом на сентябрь для Скорпиона с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

В сентябре вы будете заниматься новыми проектами, реализацией планов, внедрять новые технологии, устраивать посиделки с друзьями и участвовать в общественных организациях.

"Также вы можете столкнуться с разочарованиями либо наоборот неистово влюбится. Могут быть обманы, непонятные ситуации или проблемы, связанные с детьми, хобби, творчеством, фондовым рынком, спекуляциями на бирже, тендерами, спортом и развлечениями. Не увлекайтесь спиртным и азартными играми, так как можете попасть в ловушку", - советует астролог.

Первая половина сентября 2021 будет не очень удачна в бизнесе, может быть упадок в заказах и клиентах. Лучше всего заранее проработать план "Б", поскольку вероятен срыв планов во всех сферах. Чтобы компенсировать некоторое негативное финансовое напряжение, окажите благотворительную финансовую помощь.

Отношения с детьми будут требовать в этом месяце особого внимания, так как вы можете столкнуться с нечестностью и утаивания от вас важных факторов, проявите выдержку и попробуйте поговорить с ребенком по душам.

"В отношениях, которые не оформлены официально и есть предпосылки к разрыву, то бишь постоянные ссоры и выяснения - сентябрь поставит точку. Одинокие Скорпионы в сентябре смогут познакомиться в поездках, путешествии или в коллективе с интересным человеком", - добавила Арина.

А тем, кто озабочен вопросом недвижимости, третья декада лучше всего подойдет для сделок.

Ранее астролог также рассказала, что в сентябре 2021 ожидает Весы, Деву, Льва, Рака, Близнецов, Тельца и Овна.

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