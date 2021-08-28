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Гороскоп для Козерога: какие перемены в финансах и любви подарит вам сентябрь 2021

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Суббота 28 августа 2021 21:00
Гороскоп для Козерога: какие перемены в финансах и любви подарит вам сентябрь 2021 Коллаж РБК-Украина: Гороскоп для Козерога на сентябрь 2021
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на сентябрь 2021 для Козерога расскажет представителям знака Зодиака, чего ожидать в начале осени в деловой сфере, любви, финансах. Какие перемены, шансы на успех, вероятные опасности будут у людей, рожденных под этим созвездием.

Прогнозом на сентябрь для Козерога с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

"Козерог в сентябре будет выбирать высшее заведение, издавать книгу, писать статьи, работать заграницей или налаживать контакты с иностранными партнерами. Помимо этого, буду яркие, активные путешествия с рисковыми и травмоопасными ситуациями, трудности в поездках и перелетах", - прогнозирует астролог.

Вам предстоят тесные контакты с иностранцами, работа в коллаборациях, а если вы поедете в путешествие, то оно получится длительным, больше напоминающим временный переезд в страну. Вы расширите свои горизонты, и посмотрите на мир в других тонах, некоторые тайны мироздания откроются вам.

В первый месяц осени Козерогам нужно проявить внимательность и дальновидность. Любые авантюры, нарушение законов и правил, могут привести к непредсказуемым последствиям. Также велика вероятность штрафов и вымогательств. Фиксируйте все и записывайте на диктофон, камеру.

Благоприятное время для рабочих командировок: вы сможете решить многие дела и получить значительные денежные вливания. Доходы принесут контакты с зарубежными партнерами и представителями науки, образования и спорта.

На любовном фронте вам захочется разнообразия и завести общительного друга или подружку, которая будет сопровождать вас в командировках и путешествиях.

Одиноким Козерогам или желающим новизны, звезды рекомендуют заглянуть в соцсети, посещать общественные мероприятия, аэропорта, клубы, сообщества или заняться серфингом, водными лыжами, кайтсерфингом, полетать на шаре.

Ранее астролог также рассказала, что в сентябре 2021 ожидает Стрельца, Скорпиона, Весы, Деву, Льва, Рака, Близнецов, Тельца и Овна.

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