Гороскоп на сентябрь 2021 для Львов: будьте осторожны с деньгами и расслабьтесь в личной жизни

Гороскоп на сентябрь 2021 расскажет о знаковых событиях, которые ждут Львов в первый месяц осени. Астролог сообщила, в каких сферах жизни нужно проявить осторожность, а где стоит немного расслабиться.

Прогнозом на сентябрь для Львов с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

Знак Зодиака Лев в сентябре 2021 полностью будет поглощен финансами, расходами\приходами и способами добычи собственных заработков. Все-таки лучше отложить все крупные покупки, инвестиции и начинания на другой, более благоприятный период, так как до начала третьей декады месяце велика вероятность бездумно растратить все средства или попасться на уловки мошенников.

Первая половина месяца не только не принесет серьезных доходов, но даже, наоборот, может повлечь убытки, если не проявить осторожность в сделках и бизнесе. Выгодной может стать тема недвижимости: здесь возможно удачно приобрести недвижимость, выгодная аренда, можно снять красивую виллу с бассейном.

Операции с недвижимостью будут весьма удачными и прибыльными, но все равно стоит сохранять осторожность и бдительность, все документы тщательно перепроверять. Третья декада сентября благоприятна для любых мелких покупок, обустройства жилья и поиска выгодной аренды.

Благоприятно будут проходить, короткие, дальние поездки, командировки, обучение, курсы. Если потребуется финансовая помощь — обращайтесь к своим родственникам или партнеру по браку.

В плане инвестиций и стартапов вы плохо видите перспективу, летаете в иллюзиях и не полностью владеете информацией, не можете просчитать все объективные обстоятельства и поэтому любые инвестиции окажутся невыгодными. Воздержитесь от кредитования, взятия в долг крупных сумм, да и сами не одалживайте никому, иначе вернуть деньги будет непросто.

Личная жизнь на работе может набирать обороты – возможен служебный роман, с начальником или выше по статусу человеком. Возможно продвижение в работе, успех в бизнесе и повышение доходов.