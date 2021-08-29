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Гороскоп на вересень 2021 для Водолія: астролог розповіла, в чому ви приречені на успіх

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на вересень 2021 для Водолія розповість про шанси і можливості, які випадуть знаку Зодіаку на початку осені. Місяць буде непростим, динамічним, часом небезпечним, але ви обов'язково впораєтеся!

Прогнозом на вересень для Водолія з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

"Водолій у вересні буде віддавати борги, брати кредити, інвестувати, займатися фінансовими махінаціями і прокручувати різного роду афери. Будьте обережні, щоб самому не потрапити в халепу", - попередила Аріна Артуровна.

У вересні ви можете зіткнутися з негативною інформацією, або з чиєюсь смертю. Деякі Водолії отримають пільгові виплати, аліменти або спадщину. Ви можете потрапити в дуже ризикові і небезпечні ситуації, якщо не увімкнете голову і раціональний підхід.

"Формується відчуття, ніби ваше життя оточив щільний туман, що розмиває справжні обриси навколишніх речей зі смаком загадковості і недомовленості. Тому вам нелегко перебувати в тому, що відбувається. У третій декаді мине це відчуття і буде якесь протверезіння ситуації, ви знімете рожеві окуляри", - прогнозує астролог.

У партнерських відносинах по бізнесу і особистих вам потрібно приборкати своє волелюбство, вітряність і незалежність - не поспішайте рвати стосунки, адже ви стільки в них вклали! Проявіть гнучкість, відкладіть вирішення гострих питань з партнером, і особливо з коханою людиною, до більш спокійного часу. Краще у вересні більше відпочивати, причому поєднувати відпочинок з оздоровленням і творчістю.

Місяць дуже травмонебезпечний, варто поберегти себе по здоров'ю, можливі загострення хвороб і позапланові операції.

Раніше астролог також розповіла, що у вересні 2021 очікує Козерога, Стрільця, Скорпіона, Терези, Діву, Лева, Рака, Близнюків, Тельця і Овна.

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