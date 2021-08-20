Гороскоп на сентябрь 2021 для Тельца: будьте внимательны и осторожны

Гороскоп на сентябрь 2021 расскажет о перспективах и возможностях, которые Тельцу подарит первый месяц осени. Астролог сделала ряд важных предупреждений, касающихся карьеры, важных домашних дел финансов.

Прогнозом на сентябрь для Тельца с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

Знак Зодиака Телец в сентябре 2021 будут заниматься хозяйством, недвижимостью, переездами, ремонтами и поиском работы.

В сентябре 2021 Тельцов могут продвинуть по карьерной лестнице, предложив хорошую должность, повысить зарплату. Будут продуктивными командировки. У бизнесменов увеличится поток клиентов, ждут высокие доходы благодаря хорошим организаторским способностям. Если Вы безработный Телец – самое время искать вакансию, соответствующую вашим финансовым ожиданиям.

В сентябре 2021 Тельцам следует внимательно к своей недвижимости, дому или квартире, участку земли. Поставить сигнализацию и усилить охрану – совсем нелишнее в этот период, так как могут быть кражи и потопы.

Если запланирован переезд, в сентябре 2021 он пройдет очень быстро, резко и неожиданно. Также можно обустраиваться, делать ремонты, приобретать мебель, обновлять интерьер, делать всевозможные мелкие покупки в дом.

Интуиция может подвести, а ожидания не оправдаться, поэтому откажитесь от любых спекуляций, сомнительный инвестиций, финансовых пирамид и финансовых игр – это окажется пустой тратой денег, никакой прибыли не принесет, одни убытки. Лучше внепланово потратить деньги на детей или свое увлечение.

Сентябрь 2021 Тельцам преподнесет сюрприз в личных отношениях: весь месяц будут не утихать любовные страсти. Тем, у кого есть партнер, можно ожидать волну романтичных чувств, которая захлестнет с огромной силой. А семейным Тельцам середина сентября может принести пополнение семейства, долгожданное зачатие.

В конце сентября наступает благоприятное время для лечения, тем более что здоровье в октябре 2021 может резко ухудшиться, и нелишними будут любые оздоровительные процедуры.