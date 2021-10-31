Гороскоп на ноябрь 2021 для Рыб: какие перемены вас ждут и в чем сильно повезет

Эксперт говорит, что для Рыб, которым предстоят кардинальные изменения в бизнесе, в ноябре 2021 складываются благоприятные условия для выполнения организационных моментов.

"Этот месяц как нельзя лучше подходит для консультаций с бизнес-партнерами, подчиненными, для больших собраний с акционерами или инвесторами. В данном периоде рекомендовано обсуждать глобальные планы на будущее и пути их осуществления", - рассказывает астролог.

Для исполнителей пора прекратить постоянно обсуждать свои новаторские замыслы и проекты, пришло время для их моделирования. Понаблюдайте, какова будет их эффективность, а затем попробуйте создать некоторые модификации, позволяющие привести ваши планы в соответствие с реалиями.

В ноябре можно удачно заниматься творческими хобби. Дело касается, в первую очередь, дизайнеров интерьера, художников и прочее. Для вдохновения можно отправиться в небольшое путешествие - не обязательно в вояж по Парижу, вполне подойдет и ваша загородная дача.

На любовном фронте Рыбы смогут уделить много времени своей романтической жизни. Общение онлайн преподнесет не только интересную коммуникацию, но и шанс на что-нибудь более необычное. Опасайтесь ревности своего спутника, старайтесь по крайней мене не давать повода ревновать. Особенно, если для себя вы уже решили, что наступило время для серьезных отношений.

Для Рыб, состоящих в браке, вполне вероятно пополнение в семье. По-видимому, родным нужно оказать поддержку, это будет высоко оценено.

Звезды обещают Рыбам неплохое самочувствие, Особенно, если они будут поддерживать в тонусе свой организм. Нужно избегать сидячего образа жизни, на пользу пойдут любые профилактические мероприятия. Так как стрессов не всегда удается избегать, то научитесь относиться к жизни по-философски. Чаще бывайте на природе, практикуйте медитацию и уединение.