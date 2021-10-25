Гороскоп на ноябрь 2021 для Девы: в чем вас ждут успех, а в чем – неудачи

Гороскоп на ноябрь 2021 сулит людям, рожденным под знаком Зодиака Дева, проблемы в деловой сфере, работе, бизнесе и успех в делах амурных. Со здоровьем в конце осени у вас все будет хорошо.

В рабочей сфере Девам нужно будет действовать максимально осторожно и взвешенно. Никаких новых "бизнесов" начинать не стоит, даже если имеется удачный, по-вашему мнению, бизнес-план.

"В этой ситуации лучше всего со стороны присмотреться, как похожие проекты выполняются другими. Кроме того, ноябрь – не самое удачное время и для разных финансовых операций на биржах", – говорит Арина.

Планетарные влияния будут положительными для вашей карьеры в течение всего месяца. Однако важно поддерживать теплые отношения со своими коллегами и бизнес-партнерами. Деловые люди могут заключать выгодные сделки в последние дни месяца.

Новой ступенькой для внутренней реализации может стать дополнительное образование. При этом оно может быть необязательно классическое, университетское. Весьма кстати будут современные онлайн-курсы по компьютерному дизайну, развивающему хобби и прочее – такой формат дает не только многое для понимания себя, но и неплохой доход в дальнейшем.

Что ждет вас в личной жизни

В личной жизни предвидится белая полоса удачи. Это время можно посвятить вечерним прогулкам по городу. Те, кто предпочитает вести активный способ жизни, может отправиться в путешествие к морю.

"Важен правильный настрой на романтический лад – в один из вечеров вполне вероятная встреча с человеком, который может стать вашей второй половинкой", – советует астролог

Во второй декаде месяца рекомендовано приобретение полезных гаджетов, так что Девы могут реализовать давнее желание обновить свой планшет или купить более современную модель телефона.

Здоровье вас не подведет. Но если вы решили посетить SPA-салон или побаловать себя какими-либо водными процедурами, то вам следует принять особые меры предосторожности, поскольку сейчас велика вероятность подхватить инфекцию.