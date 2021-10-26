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Гороскоп на ноябрь 2021 для Весов: что кардинально изменит для вас конец осени

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Вторник 26 октября 2021 20:00
Гороскоп на ноябрь 2021 для Весов: что кардинально изменит для вас конец осени Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на ноябрь 2021 для Весов
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ноябрь 2021 для знака Зодиака Весы расскажет про ваши перспективы в бизнесе, карьере, финансах, любви, отношениях, а также здоровье в последний месяц осени.

Прогнозом на ноябрь 2021 с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

По словам эксперта, в ноябре 2021 практичность и рациональный взгляд Весов дадут свою пользу в развитии бизнеса. Для людей из сферы консалтинга природная общительность и позитивная энергетика позволит заключить выгодную сделку или найти нового надежного компаньона.

"Тем не менее, удача в бизнес-делах не дает вам права расслабляться, так как законодательные вопросы по-прежнему требуют максимальной сосредоточенности и взвешенного подхода к решению базовых задач. Те, кто находится в среднем исполнительском звене, должны уделить внимание своим основным обязанностям. Малейшая погрешность и халатность по отношению к работе могут привести к крайне неприятным последствиям", - советует эксперт.

В плане ведения торговых операций, финансовых оборотов и прочих денежных сделок складывается максимально благоприятная ситуация. Владельцы авто могут заняться рестайлингом, а те, кто давно планировал сменить машину, могут заняться поисками подходящей модели уже сейчас.

Женской половине Весов рекомендовано заняться шопингом, так как до Нового года остается уже немного времени. В эти дни есть отличная возможность случайно найти в продаже эксклюзивную вещь для подарка по очень выгодной цене, которая порадует вашего близкого человека.

Что знак Зодиака ждет в отношениях и финансах

Для семейных Весов также наступает полоса взаимопонимания и прекрасных отношений. Звезды складываются так, что даже проявление небольшого неудовольствия со стороны второй половинки будет полностью нивелировано. Поэтому в ноябре наступает благоприятный период для совместного решения накопившихся проблем в позитивном для обеих сторон русле.

В плане финансовых доходов также все складывается хорошо. Помимо того, что на основном месте работы вас ждут хорошие премии, занятие хобби также принесут неожиданно дополнительные деньги. Это может быть продажа какой-то вещицы хенд-мейд, или фриланс в режиме онлайн, или просто вам вернут старые долги.

Что касается здоровья, то никаких патологий организма в ноябре 2021 для Весов не предвидится, кроме несложных ОРЗ или простуд. Однако следует уделить повышенное внимание мерам безопасности в плане занятий экстремальными видами спорта.

"Если есть такая возможность, то лучше будет отказаться от горного слалома, картинга и прочих увлечений. Займитесь треккингом или скандинавской ходьбой, которые принесут несомненную пользу для организма и обезопасят ваш активный досуг", - добавила Арина.

Ранее астролог также рассказала, что в ноябре 2021 ждет Овна, Тельца, Близнецы, Рака, Льва и Деву.

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