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Гороскоп на ноябрь 2021 для Скорпиона: что кардинально изменится в вашей жизни

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Среда 27 октября 2021 20:00
Гороскоп на ноябрь 2021 для Скорпиона: что кардинально изменится в вашей жизни Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на ноябрь 2021 для Скорпиона
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ноябрь 2021 расскажет для представителей знака Зодиака Скорпион, что их ждет в конце этой осени, какие перемены, перспективы и трудности могут быть в деловой сфере, финансовой, любовной.

Прогнозом на ноябрь 2021 с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

По словам эксперта, третья декада осени для Скорпионов будет достаточно позитивной при правильном подходе к распределению своего рабочего времени. Для них наступает так называемый авральный период в бизнесе, когда при любых обстоятельствах им следует держать руку на пульсе жизни. В маркетинговом бизнесе этот период будет хорошим для разрешения финансовых и тесно связанных с ними старых проблем.

"Все спорные ситуации, которые назревали уже очень давно, нужно решать прямо сейчас. Кроме того, ноябрь - удачное время для создания инвестиционных проектов с партнерами, желающими вкладываться финансово в ваше дело. С уже имеющимися бизнес-партнерами можно заводить разговор о новом планировании, о развитии и изменении курса вашей компании", - уверена астролог.

В личном плане никаких проблем в общении с близкими и родными людьми не будет. Некоторым Скорпионам придется решать незначительные проблемы, при этом серьезная беседа будет самым хорошим выходом из такой ситуации.

Семейным лучше всего куда-нибудь сходить вместе с детьми и родителями- на городской праздник, фестиваль, прочее. У тех, кто находится в поиске второй половинки, в ноябре никаких серьезных подвижек в этом плане не предвидится. Скорее всего, здесь лучше будет разделить отношения и работу. Для некоторых Скорпионов есть смысл обратить внимание на тех, кто уже рядом с вами - на проверенных знакомых.

"Небольшой позитив в размеренную жизнь внесут небольшие приятные сюрпризы в виде мелких выигрышей. Отправляясь на шопинг, не стоит рассчитывать на большие скидки, но определенные акционные предложения вас все же могут заинтересовать. В 20-х числах месяца наступает благоприятное время для обновления старых девайсов", - добавила Арина.

По здоровью - также все ровно и стабильно, никаких проблем с организмом не предвидится. Во избежание рисков простуды уделите внимание зимнему гардеробу.

Ранее астролог также рассказала, что в ноябре 2021 ждет Овна, Тельца, Близнецы, Рака, Льва, Деву и Весы.

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